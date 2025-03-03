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VK Fest — 2025: в каких городах ожидать «звездный дождь»

В 2025 году VK Fest начнется 14 июня, а завершится — 20 июля. Фестиваль традиционно посетит Санкт-Петербург, Москву и Сириус и впервые погостит в Челябинске и Казани.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Shaman на VK Fest в Москве
Источник: VK Fest

«Мы счастливы анонсировать самые жаркие летние выходные в столице Татарстана и на Урале, — поделилась эмоциями руководитель VK Fest Зоя Новикова. — Это было нашей мечтой, и вот наконец она осуществилась. Это случилось благодаря нашим зрителям и подписчикам сообщества. Ведь если нас очень просят — мы всегда исполняем желания».

Напомним, что в прошлом году VK Fest тоже прошел в пяти российских городах, впервые посетив Уфу и Красноярск. Посмотреть грандиозное шоу с участием более 500 артистов и инфлюенсеров собрались рекордные 205 тысяч зрителей.

График проведения VK Fest в России

Подробную программу фестиваля организаторы анонсируют позже. Зато на официальном сайте уже дан старт продажи билетов — по самой низкой цене.

14 июня
Челябинск
21 июня
Сириус
29 июня
Казань
5—6 июля
Санкт-Петербург
19—20 июля
Москва

Рекомендуем следить за новостями о VK Fest в официальном сообществе фестиваля.