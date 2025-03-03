VK Fest — 2025: в каких городах ожидать «звездный дождь»

«Мы счастливы анонсировать самые жаркие летние выходные в столице Татарстана и на Урале, — поделилась эмоциями руководитель VK Fest Зоя Новикова. — Это было нашей мечтой, и вот наконец она осуществилась. Это случилось благодаря нашим зрителям и подписчикам сообщества. Ведь если нас очень просят — мы всегда исполняем желания».
Напомним, что в прошлом году VK Fest тоже прошел в пяти российских городах, впервые посетив Уфу и Красноярск. Посмотреть грандиозное шоу с участием более 500 артистов и инфлюенсеров собрались рекордные 205 тысяч зрителей.
График проведения VK Fest в России
Подробную программу фестиваля организаторы анонсируют позже. Зато на официальном сайте уже дан старт продажи билетов — по самой низкой цене.
|14 июня
|Челябинск
|21 июня
|Сириус
|29 июня
|Казань
|5—6 июля
|Санкт-Петербург
|19—20 июля
|Москва
Рекомендуем следить за новостями о VK Fest в официальном сообществе фестиваля.