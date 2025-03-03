VK Fest — 2025: в каких городах ожидать «звездный дождь»

«Мы счастливы анонсировать самые жаркие летние выходные в столице Татарстана и на Урале, — поделилась эмоциями руководитель VK Fest Зоя Новикова. — Это было нашей мечтой, и вот наконец она осуществилась. Это случилось благодаря нашим зрителям и подписчикам сообщества. Ведь если нас очень просят — мы всегда исполняем желания».