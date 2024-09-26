Визажист из Африки сделала за сутки 111 макияжей и побила мировой рекорд

Об успехе девушки сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Чтобы попасть туда, визажисту нужно было делать макияж по специальным правилам. Во время работы над каждым мейкапом Йонгай использовала основу, консилер, румяна или бронзатор, тени не менее двух цветов, подводку для глаз, тушь, помаду или блеск для губ, а также подводку, и пудру.