Визажист из Африки сделала за сутки 111 макияжей и побила мировой рекорд

Об успехе девушки сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Чтобы попасть туда, визажисту нужно было делать макияж по специальным правилам. Во время работы над каждым мейкапом Йонгай использовала основу, консилер, румяна или бронзатор, тени не менее двух цветов, подводку для глаз, тушь, помаду или блеск для губ, а также подводку, и пудру.
Мастер планировала сделать 100 макияжей за 24 часа, но смогла превзойти собственные ожидания. За сутки у нее был всего один перерыв на 20 минут. При этом Йонгай не пила кофе и энергетики, не ела и не ходила в туалет.
Готовясь к марафону, девушка тренировалась на сестрах и знакомых. Научившись работать быстро, она сделала пробный восьмичасовой «запуск». За это время она выполнила 48 мейкапов.
Йонгай призналась, что очень гордится собой, ведь она смогла осуществить свою мечту.
У многих, в отличие от рекордсменки, на марафет уходит очень много времени, поэтому девушки нередко делают перманентный макияж. Исследователи рассказали, не опасно ли это.