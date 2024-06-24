Виза в Турцию в 2024 году: как получить и сколько это стоит

Турция — одно из самых популярных и доступных туристических направлений. Страна с невероятно богатой и древней историей, красивой природой, благоприятным климатом и вкусной едой ежегодно манит не только туристов, но и тех, кто мечтает на время сменить привычное место проживания. Чтобы легально остаться здесь на длительный срок, нужно получить визу в Турцию. Вместе с экспертами разбираемся в вопросе и рассказываем обо всех нюансах.
Можно ли поехать в Турцию без визы
Сегодня сложно найти человека, который хотя бы раз в своей жизни не бывал в Турции. Наши соотечественники, как правило, выбирают тип отдыха по системе all inclusive, тем самым упрощая себе жизнь: агентство подбирает тур и оформляет билеты, а человеку остается лишь собрать чемодан и приехать в аэропорт.
Обычному туристу оформление визы в Турцию не требуется: соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о порядке въезда российских граждан в Турцию устанавливает упрощенный режим въезда и регламентирует количество дней, которые турист из России может провести на территории Турции без визы (1).
Как долго россияне могут находиться в Турции без визы
Для граждан Российской Федерации, имеющих действительные заграничные паспорта, максимальный срок непрерывного безвизового пребывания на территории Турецкой Республики составляет до 60 дней с даты въезда. При этом суммарный срок не должен превышать 90 дней в течение полугода. Отсюда получается, что в течение 180 дней вы можете прожить в Турции 60 дней, затем выехать на один день, вновь пересечь границу и провести на территории страны еще 30 дней.
Штрафы за превышение срока пребывания
За превышение установленного срока пребывания может грозить штраф или запрет на въезд в страну, а иногда и то и другое (2). Регламентированного размера штрафа нет, все зависит от тяжести нарушения.
Мария Моторина, заместитель директора иммиграционного департамента Intermark Relocation, поясняет:
— Если иностранец нарушил безвизовый режим менее чем на 10 дней, ему грозит минимальный штраф в 130 турецких лир (TRY). За более серьезные нарушения выписывают большие штрафы, причем сумма не имеет верхних ограничений — вполне реальны штрафы в несколько тысяч лир и наложение других санкций, например запрета на въезд.
Штраф для граждан РФ за превышение разрешенного срока пребывания без визы менее чем на 30 дней составит около 14 USD. При нарушении срока еще на 10 дней и более к сумме штрафа добавляется стоимость получения ikamet (ВНЖ) — 356 TRY. За каждый последующий месяц незаконного пребывания туристу из РФ придется заплатить еще по 3 USD.
В итоге сумма штрафа за нарушение безвизового режима складывается из нескольких частей в зависимости от длительности пребывания на территории Турции сверх предусмотренного срока: штраф за первый месяц, штраф за каждый следующий месяц, стоимость оформления ВНЖ, административные штрафы. Обратите внимание, что суммы штрафов и государственные пошлины могут в любой момент измениться, обязательно проверяйте их на официальном сайте перед приездом. Оплатить штраф можно на таможне при выезде из страны в специальном окне visa violation office или в отделении налоговой.
Если турист нарушил безвизовый режим менее чем на 30 дней и вовремя оплатил штраф, как правило на него не накладываются дополнительные санкции. Однако за более серьезные нарушения туристам может грозить запрет на въезд в страну на три месяца и более. Решение о запрете на въезд миграционные органы принимают, рассматривая каждый случай индивидуально, в зависимости от причин и срока превышения. Чаще всего запрет на въезд накладывается на:
- 3 месяца — при превышении срока пребывания на 16—90 дней;
- 6 месяцев — 91—180 дней;
- 12 месяцев — 181—365 дней;
- 2 года — 1—2 года;
- 5 лет — 2—5 лет;
- 7+ лет — 5 лет и более.
Наложение запрета на въезд — дополнительная мера, которая не освобождает туриста от уплаты штрафа за весь период незаконного пребывания.
В профильных каналах и группах нам также удалось найти информацию о том, что иногда нарушителю предоставляется право выбора, например, запрет на въезд на длительный срок или оплата штрафа и запрет на въезд на более короткий срок.
Какие документы нужны для въезда в Турцию
Список документов, необходимых для пересечения границы с Турцией, стандартен и довольно прост. С 1 июня 2022 года также отменены тесты ПЦР на ковид, справка о наличии прививки и другие коронавирусные документы.
1. Заграничный паспорт. У каждого гражданина старше 14 лет должен быть свой собственный загранпаспорт. Обратите внимание, что срок действия документа должен быть не менее 120 дней на момент въезда в страну и в нем должна быть хотя бы одна чистая страница для штампа.
Если путешествуете с ребенком младше 14 лет, то есть два варианта: либо его можно вписать в паспорт родителя, но такую отметку ставят только в пятилетних паспортах, либо ребенку нужен свой собственный загранпаспорт.
2. Медицинская страховка. Обязательного требования к оформлению медицинской страховки нет, и при пересечении границы никто не попросит ее предъявить, но для личного спокойствия лучше позаботиться о ней заранее.
3. Свидетельство о рождении ребенка. Как правило, этот документ тоже никто не спрашивает, но лучше иметь его на руках.
4. Согласие на выезд ребенка за границу. Нотариально оформленное согласие требуется только в том случае, если ребенок путешествует не с законным представителем. Если же в поездку ребенок отправляется с одним из родителей или с опекуном, то согласие не требуется.
5. Обратный билет. Может быть предоставлен в распечатанном или электронном виде.
6. Ваучер на отель.
7. Подтвержденное наличие финансов из расчета 50 USD в день.
Как правило, документы из последних трех пунктов пограничники не запрашивают.
Как получить долгосрочную визу в Турцию в Российской Федерации
Существует два способа легального длительного пребывания на территории Турции без дополнительного пересечения границы: оформление визы через визовой центр в России или оформление ikamet (ВНЖ) по прибытии в Турцию в одном из специализированных центров. Как правило, на всех сайтах и в профильных группах информация о получении долгосрочной визы как раз подразумевает под собой получение ikamet.
На территории России визу можно оформить через визовый центр Gateway International (gatewayinternational.com.tr). На сайте приведен подробный список документов, необходимый для оформления каждого типа визы. Обязательный общий пакет документов выглядит так:
- загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент въезда с наличием двух чистых страниц и копия страниц с личными данными;
- российский паспорт и копия страниц с личными данными и пропиской / свидетельство о рождении с копией страниц с личными данными;
- заполненная анкета на русском языке на бланке консульства;
- 2 фотографии 5×6 см;
- справка от работодателя с указанием должности и размера заработной платы на бланке компании с подписью и печатью или выписка из банка о финансовом обеспечении поездки из расчета не менее 50 USD в сутки;
- выписка со счета в банке о движении денег за последние 3 месяца и информацией об остатке.
В зависимости от типа визы необходимо будет также предоставить дополнительные документы.
|Тип визы
|Дополнительные документы
|Туристическая
|Бронь отеля или другого жилья; Обратный билет
|Рабочая
|Трудовой договор;
Разрешение на работу;
Приглашение от работодателя
|Учебная
|Подтверждение жилья;
Приглашение от учебного заведения;
Справка о несудимости
|Для посещения родственников
|Оригинал нотариально заверенного приглашения от резидента Турции
|Для владельцев недвижимости
|Копия TAPU (свидетельство о праве собственности на недвижимость); Справка о подключении электричества и воды на имя заявителя
|По замужеству
|Оригинал нотариально заверенного приглашения от супруга;
Копия удостоверения личности супруга;
Свидетельство о браке
|Цифровой кочевник
|Подтвержденный доход 3000 USD в месяц / 36 000 USD в год;
Диплом о высшем образовании;
Трудовой договор с компанией вне Турции
При оформлении через визовый центр стоимость однократной визы составит 236 USD, а многократной — 444 USD. Также на сайте указано, что на рассмотрение заявления уходит примерно 1 месяц. Нам удалось найти информацию, что туристическую визу можно получить на срок 90 дней непрерывного пребывания, но, по словам Марии Моториной, туристическая виза на данный момент не оформляется, а визу другого типа можно получить на срок от 6 месяцев до 1 года.
Также вы можете попробовать найти информацию и оформить визу напрямую на сайте посольства Турецкой Республики в Москве (www.konsolosluk.gov.tr) или позвонить в консульский отдел по телефону
В связи с такой неразберихой туристы и релоканты, как правило, сразу оформляют ikamet на территории Турции.
Какие документы понадобятся
— Для подтверждения права претендовать на ВНЖ вам также понадобится собрать пакет документов, причем для каждого из перечисленных оснований он свой. Рекомендуем заранее начать подготавливать их, чтобы подать максимально полный комплект, а также сделать нотариальную доверенность на доверенное лицо в стране гражданства, чтобы заявитель мог получить дополнительные документы без личного присутствия, — подсказывает Мария Моторина.
Первым делом необходимо заполнить заявку на официальном сайте e-ikamet.goc.gov.tr, который доступен на русском языке. После нужно заплатить пошлину и ожидать назначение даты и времени рандеву, куда уже необходимо будет принести полный пакет документов, который также можно найти на сайте.
Общий пакет документов выглядит так:
1. Форма заявления на вид на жительство (должна быть подписана иностранным гражданином и/или его законным представителем).
2. Оригинал и ксерокопия паспорта или документа, заменяющего паспорт (страница, содержащая личные данные и фотографию, страницы с информацией о въезде и, при наличии, визе).
3. Биометрические фотографии на белом фоне не старше 6 месяцев.
4. Декларация о наличии постоянных и достаточных доходов в течение срока проживания.
5. Документы/квитанции об аренде жилья и оплате за проживание.
6. Действующее медицинское страхование.
7. Документ о месте пребывания / месте фактического проживания.
Дополнительные документы в зависимости от цели.
В зависимости от типа ВНЖ вас также попросят предоставить следующие документы:
|Тип ВНЖ
|Дополнительные документы
|Туристический
|Программа путешествия;
Документы о месте временного пребывания
|Студенческий
|Сертификат об обучении/стажировке, который нужно взять с места, где будет проходить обучение/стажировка, заверенный электронной/обычной подписью и печатью/штампом
|Брак с гражданином Турции
|Свидетельство о браке или документ, подтверждающий законность отношений
|Покупка недвижимости
|Копия TAPU (свидетельство о праве собственности на недвижимость)
|Лица, имеющие коммерческие связи или желающие создать бизнес
|Приглашение от физического или юридического лица;
Нотариально заверенное свидетельство о деятельности;
Нотариально заверенный налоговый сертификат;
Нотариально заверенный торговый реестровый бюллетень;
Нотариально заверенный циркуляр подписей
Сколько стоит долговременная виза в Турцию
Ее стоимость составляет 356 TRY, однако сюда не включены все сопутствующие расходы. Также она может различаться в зависимости от гражданства заявителя, срока и цели оформления. Окончательная сумма будет рассчитана после оформления заявки на сайте e-ikamet.goc.gov.tr.
Как долго делается виза
— За последние 2 года сроки оформления ВНЖ значительно увеличились — с 2 недель до 3 месяцев — из-за большого количества заявлений. Также вырос процент отказов из-за неправильно собранного пакета документов, превышений сроков пребывания и по другим причинам. В целом можно сказать, что миграционные органы стали более тщательно рассматривать каждое заявление, — комментирует Мария Моторина.
Особенности получения ikamet (ВНЖ) в Турецкой Республике
Вид на жительство в Турции (ikamet) возможно оформить только на территории Республики. Мария Моторина уточняет, что для этого нужно обратиться в Главное Управление Миграционной Службы (Göç İdaresi Başkanlığı) в течение 60 дней с момента въезда в страну.
Ikamet, в сравнении с обычной визой, дает иностранному гражданину ряд преимуществ: возможность открыть банковский счет в турецком банке, оформить сим-карту с тарифным планом как для местных жителей, арендовать жилье по выгодной цене, получать медицинскую помощь.
Мы попросили Марию Моторину рассказать о видах ВНЖ, которые можно получить в Турции:
— Туристический — популярный, но не единственный вид ВНЖ в Турции. Исходя из целей и истории заявителя, возможно подать документы на ВНЖ по другому основанию. Сейчас это можно сделать на следующих основаниях:
- туристический ВНЖ;
- поступление в местный вуз и оформление студенческой визы;
- брак с гражданином Турции;
- предоставление гражданином Турции жилья (по нотариально заверенному письменному обязательству принимающего лица);
- покупка недвижимости;
- инвестиции в экономику страны;
- открытие компании.
Когда могут отказать в получении ВНЖ
Мария Моторина рекомендует тщательно подойти к вопросу формирования пакета документов. Чаще всего миграционные органы отказывают в выдаче ВНЖ по следующим причинам:
- Неполный или неисчерпывающий пакет документов. Убедитесь, что вы прикладываете все документы, которые запрашивает Управление, в нужном формате, количестве экземпляров и что предоставляемые документы подтверждают ваше право претендовать на получение ВНЖ.
- Недостаточные доказательства дохода. Миграционные органы серьезно относятся к вопросу, на какие средства заявитель планирует жить в стране. Достаточно приложить выписку с банковского счета, однако на нем должна лежать сумма, достаточная для оплаты расходов на протяжении всего срока планируемого пребывания.
- Недостаточные доказательства прочной связи со страной гражданства. Доказательством может быть: работа в стране гражданства; владение недвижимостью; семья, постоянно проживающая в стране происхождения. Если у заявителя нет прочной связи со страной гражданства, это вызовет опасения в возможном превышении срока разрешенного пребывания.
- Нарушения визового режима в прошлом. Если заявитель ранее нарушал визовый режим или превышал допустимый срок пребывания в какой-либо стране (не обязательно в Турции), это не ускользнет от внимания миграционных органов и может повлиять на решение по его заявлению.
- Проблемы безопасности. Почти во всех странах миграционные службы запрашивают справку о наличии судимости и проверяют, не находится ли заявитель в списке наблюдения. Если у заявителя есть подобные правонарушения, это кратно увеличивает риск отказа.
- Отсутствие страховки.
Миграционные органы не обязаны указывать причину отказа по конкретному заявлению, а из-за большого потока заявителей стали более внимательно рассматривать пакет документов.
Обратите внимание, что миграционные службы не всех районов уполномочены выдавать ВНЖ. Как правило, продлить ВНЖ можно в любом отделении, а впервые получить — нет.
Вопросы и ответы
Можно ли продлить время пребывания без визы, не выезжая из Турции?
— Время пребывания без визы, не выезжая из Турции, продлить нельзя, необходимо покинуть страну или подать документы на получение ВНЖ (ikamet) согласно цели вашего пребывания, — поясняет Василий Ляпало, генеральный директор компании «Многофункциональный визовый центр».
Можно ли получить ВНЖ в Турции по рабочей или студенческой визе?
Мария Моторина уточняет:
— Рабочая виза дает только право въезда на территорию Турции, по ней нельзя оформить ВНЖ и заключить трудовой договор с местной компанией. Для того чтобы начать работать, вам нужно получить разрешение на работу. Если у заявителя есть ВНЖ, выданное на другом основании, ему также нужно получить разрешение на работу, чтобы устроиться в турецкую компанию.
Однако, если у заявителя нет ВНЖ, после получения разрешения на работу оно не понадобится. Разрешение на работу в Турции дает те же права и возможности, что и ВНЖ.
Куда еще россияне могут поехать отдыхать без визы?
Василий Ляпало подробно рассказывает о странах, которые россияне могут посетить без визы:
— Есть несколько направлений, для посещения которых нашим соотечественникам даже не требуется загранпаспорт: Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия.
В категорию безвизовых стран входят одни из популярных для отпуска направлений — государства бывшего СССР: Азербайджан, Грузия, Молдавия, Узбекистан, Таджикистан; а также страны, где расположены любимые курорты россиян, — ОАЭ, Египет, Турция, Таиланд, Куба, Мальдивы.
Расскажем и о других странах, которые россияне могут посетить, не оформляя визу заранее или просто получив ее на въезде.
Безвизовые страны Европы: Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория.
Безвизовые страны Азии: Бахрейн, Вьетнам, Израиль, Индонезия, Иордания, Катар, Малайзия, Мьянма, Непал, Оман, Саудовская Аравия, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея.
Безвизовые страны Северной Америки: Багамские Острова, Барбадос, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Мексика, Панама, Сальвадор, Ямайка.
Помните, что сроки пребывания для россиян в странах североамериканского континента разнятся от 25 до 90 дней. А помимо заграничного паспорта, обязательным документом станет страхование здоровья путешественника.
Безвизовые страны Южной Америки: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. Находиться на территории этих стран можно до 90 дней.
Безвизовые страны Африки: Ботсвана, Маврикий, Марокко, Намибия, Сейшельские Острова, Тунис, ЮАР.
Прежде чем планировать поездку в одну из вышеназванных стран, советуем проверить актуальные правила въезда.
Можно ли въезжать в Турцию по шенгенской визе?
— Шенгенское соглашение — договор между странами — членами Европейского союза, упрощающий перемещение между ними. Поскольку Турция не вступила в ЕС, в стране действуют собственные иммиграционные правила, а шенгенская виза не используется. Также Турция не вправе выдавать шенгенские визы, — уточняет Мария Моторина.
Список источников
1. Сайт Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле. О порядке въезда российских граждан в Турцию по различным видам паспортов.
2. Сайт Генерального консульства России в Анталье. О порядке въезда в Турцию с российскими паспортами.
Автор: Екатерина Сухова
Эксперт: Мария Моторина, заместитель директора иммиграционного департамента Intermark Relocation
Эксперт: Василий Ляпало, генеральный директор компании «Многофункциональный визовый центр»