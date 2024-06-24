Виза в Турцию в 2024 году: как получить и сколько это стоит

Если турист нарушил безвизовый режим менее чем на 30 дней и вовремя оплатил штраф, как правило на него не накладываются дополнительные санкции. Однако за более серьезные нарушения туристам может грозить запрет на въезд в страну на три месяца и более. Решение о запрете на въезд миграционные органы принимают, рассматривая каждый случай индивидуально, в зависимости от причин и срока превышения. Чаще всего запрет на въезд накладывается на: