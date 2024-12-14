Виза просрочена. Эксперт рассказала о том, когда кончатся Visa и Mastercard

«Вместе с тем, Visa и MasterCard, скорее всего, исчезнут из оборота по мере истечения срока действия карт, поскольку российские банки такие карты больше не выпускают, а если и продолжают выдавать, то только те которые были выпущены до ухода платежных систем из России, — отметила эксперт. — А вот уже при их перевыпуске банк, конечно, выдаст карту “Мир”, ведь единственная возможность сегодня стать владельцем Visa или MasterCard — это оформить карту в зарубежном банке».