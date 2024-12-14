Виза просрочена. Эксперт рассказала о том, когда кончатся Visa и Mastercard

В Сети появились сообщения, что в скором времени некоторые терминалы могут перестать поддерживать банковские карты на базе MasterCard и Visa. Профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова рассказала aif.ru, стоит ли предпринимать какие-то действия владельцам таких платежных средств.
С заявлением о проблемах в работе этих международных платежных систем ранее рассказала пресс-служба крупнейшего российского онлайн-банка.
Клиентам, которые используют Visa и MasterCard предлагается перейти на российский аналог — систему «Мир».
Однако, подчеркнула Проданова, это вовсе не значит, что нужно срочно бежать к банкомату и снимать все деньги, чтобы переложить на новую карт, ведь в случае сбоя в терминалах онлайн-платежи будут совершаются без проблем.
Впрочем, клиентам этого же банка уже прислали рассылку, что все терминалы будут работать исправно, а сертификаты безопасности для чипов карт Visa и MasterCard были своевременно обновлены. Службы поддержки клиентов других крупных банков также подтвердили безосновательность предположений о невозможности дальнейшего использования Visa и MasterCard.
«Вместе с тем, Visa и MasterCard, скорее всего, исчезнут из оборота по мере истечения срока действия карт, поскольку российские банки такие карты больше не выпускают, а если и продолжают выдавать, то только те которые были выпущены до ухода платежных систем из России, — отметила эксперт. — А вот уже при их перевыпуске банк, конечно, выдаст карту “Мир”, ведь единственная возможность сегодня стать владельцем Visa или MasterCard — это оформить карту в зарубежном банке».
Вместе с тем, уточнила собеседница, Россия имеет достаточно мощную национальную платежную инфраструктуру.
«И уже сегодня становится все более очевидно, что платежная система “Мир”, которая обеспечивает сейчас работу вообще всех карт — вовремя запущенный проект для полного и окончательного замещения не отечественных платежных систем с целью для минимизации зарубежного санкционного давления и контроля», — подытожила эксперт.
А вот у тех, кто держит деньги на депозитах, могут начаться проблемы. Ранее эксперты предположили, что на фоне сокращения кредитования выплатить огромные проценты по вкладам банкам окажется сложно.