Витамины снижают уровень одиночества и стресса

Исследование провели в Великобритании. Выводы ученых опубликованы в European Journal of Clinical Nutrition. В эксперименте участвовало 248 человек старше 70 лет без серьезных заболеваний. Добровольцев разделили на две группы. Одна из них получала витаминные добавки, а вторая — плацебо. 12 недель участники заполняли анкеты, оценивая свои уровни стресса и одиночества, социальные связи и физическое состояние.