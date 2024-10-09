Витамины снижают уровень одиночества и стресса

Исследование провели в Великобритании. Выводы ученых опубликованы в European Journal of Clinical Nutrition. В эксперименте участвовало 248 человек старше 70 лет без серьезных заболеваний. Добровольцев разделили на две группы. Одна из них получала витаминные добавки, а вторая — плацебо. 12 недель участники заполняли анкеты, оценивая свои уровни стресса и одиночества, социальные связи и физическое состояние.
Оказалось, что добавки улучшили настроение пожилых. Женщины указали значительное повышение дружелюбия, а мужчины — снижение эмоционального одиночества и стресса.
Работа ученых показывает, что важно учитывать гендерные различия в реакциях на прием добавок. Так, у мужчин, которые ели меньше фруктов и овощей и пили больше алкоголя, чем женщины, наблюдались выраженные положительные изменения в когнитивных функциях. Это можно объяснить восполнением дефицита питательных веществ.
Следовательно, нужны более продолжительные исследования, направленные на выявление долгосрочного влияния витаминных добавок на здоровье пожилых людей.
Один из самых важных витаминов осенью и зимой — витамин С. Он повышает иммунитет в сезон простуд. Дефицит витамина С можно распознать по ряду признаков.