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Витамины снижают уровень одиночества и стресса

Витаминно-минеральные добавки могут снизить уровень стресса и одиночества у пожилых людей, выяснили ученые.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Исследование провели в Великобритании. Выводы ученых опубликованы в European Journal of Clinical Nutrition. В эксперименте участвовало 248 человек старше 70 лет без серьезных заболеваний. Добровольцев разделили на две группы. Одна из них получала витаминные добавки, а вторая — плацебо. 12 недель участники заполняли анкеты, оценивая свои уровни стресса и одиночества, социальные связи и физическое состояние.

Оказалось, что добавки улучшили настроение пожилых. Женщины указали значительное повышение дружелюбия, а мужчины — снижение эмоционального одиночества и стресса.

Работа ученых показывает, что важно учитывать гендерные различия в реакциях на прием добавок. Так, у мужчин, которые ели меньше фруктов и овощей и пили больше алкоголя, чем женщины, наблюдались выраженные положительные изменения в когнитивных функциях. Это можно объяснить восполнением дефицита питательных веществ.

Ученые отмечают, что общее самочувствие участников осталось прежним, но добавки помогли повысить их настроение и снизить уровень стресса.

Следовательно, нужны более продолжительные исследования, направленные на выявление долгосрочного влияния витаминных добавок на здоровье пожилых людей.

Один из самых важных витаминов осенью и зимой — витамин С. Он повышает иммунитет в сезон простуд. Дефицит витамина С можно распознать по ряду признаков.