Витамины и белок: диетолог рассказал, кому полезно есть красное мясо

По словам специалиста, именно красное мясо является одним из немногочисленных источников животного витамина B12. Также в составе продукта присутствует белок. Однако это свойство нельзя называть уникальным: подобные вещества есть в молочных продуктах и рыбе, объяснил Гинзбург.
Также красное мясо богато железом. В связи с этим его потребление особенно полезно для женщин, у которых сохранена менструальная функция.
— В мясе есть железо, которое лучше всего усваивается и пополняет наш запас железа. Для женщин, у которых сохранена менструальная функция, этот продукт является важным подспорьем, — отметил диетолог.
Кроме того, в красном мясе содержится витамин D3. Гинзбург подчеркнул: этот элемент особенно важен для организма в зимнее время.
— Мясо насыщено витамином D, но в этом оно уступает рыбе, особенно морской, — пояснил собеседник «ВМ».
Все виды красного мяса полезны для организма одинаково, заверил Гинзбург. Обратить внимание можно разве что на отличие свинины от говядины, уточнил он.
— Свинина обычно более жирная. Соответственно, при ее потреблении возникает более высокая нагрузка на организм. Куда организму девать полученную энергию? Она будет накапливаться. Это говорит о том, что свинина скорее способствует набору веса, чем говядина. Разница лишь в этом, — поделился специалист.
Красное мясо составляет незаменимую часть рациона для людей моложе 40 лет. Потребителям старше этого возраста не советуют есть мясо чаще двух-трех раз в неделю.
— У людей старше 40 лет потребление мяса может вызвать образование токсических веществ в процессе метаболизма — кишечная микрофлора пострадает. Иногда определенные аминокислоты, которые содержатся в мясе, превращаются в токсические производные в организме человека. Вырабатывается токсическая нагрузка на организм, — предупредил Гинзбург.
Указанной категории людей он посоветовал потреблять больше рыбы и птицы. Эти продукты не обостряют возрастных болезней, а рыба и вовсе предотвращает их возникновение, пояснил диетолог.
Также красное мясо противопоказано при заболеваниях почек (в особенности при хронической почечной болезни) и подагре, сообщил эксперт. В таком случае продукт необходимо исключить из рациона.