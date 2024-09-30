Витамины и белок: диетолог рассказал, кому полезно есть красное мясо

— Свинина обычно более жирная. Соответственно, при ее потреблении возникает более высокая нагрузка на организм. Куда организму девать полученную энергию? Она будет накапливаться. Это говорит о том, что свинина скорее способствует набору веса, чем говядина. Разница лишь в этом, — поделился специалист.