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Витамины для улучшения памяти: что с ними не так

Существуют мифы о том, что определенные витамины могут значительно улучшить память и когнитивные функции. Однако что говорит об этом наука и доказательная медицина в частности? Об основных витаминах, которые часто ассоциируются с улучшением памяти, об их реальных эффектах, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта сети «Клиники Фомина» Натальи Бураковой.

Источник: Freepik

Существуют мифы о том, что определенные витамины могут значительно улучшить память и когнитивные функции. Однако что говорит об этом наука и доказательная медицина в частности? Об основных витаминах, которые часто ассоциируются с улучшением памяти, об их реальных эффектах, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта сети «Клиники Фомина» Натальи Бураковой.

Витамин B1 (Тиамин)

Тиамин, как рассказала специалист, необходим для нормального функционирования нервной системы.

— Он участвует в метаболизме глюкозы, что критично для мозговой деятельности. Несмотря на это, доказательств того, что прием добавок тиамина улучшает память у здоровых людей, мало, — отметила Буракова.

При этом недостаток тиамина может привести к когнитивным нарушениям, но это больше касается серьезного дефицита витамина, который развивается, например, при алкоголизме или анорексии, уточнила терапевт.

Витамин B6 (Пиридоксин)

По словам врача, пиридоксин играет ключевую роль в синтезе нейромедиаторов, таких как серотонин и допамин.

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— Некоторые исследования показывают, что пиридоксин может улучшить когнитивные функции у пожилых людей, но убедительных данных о значительном улучшении памяти нет, — пояснила Буракова.

Витамин B9 (Фолиевая кислота)

Фолиевая кислота важна для синтеза ДНК и РНК, подчеркнула специалист. Исследования показывают, что дефицит фолиевой кислоты может негативно сказаться на интеллектуальных способностях. Однако прием добавок фолиевой кислоты у здоровых людей без дефицита не показал значительных улучшений.

Витамин B12 (Кобаламин)

По мнению собеседницы «ВМ», витамин B12 важен для нормального функционирования нервной системы и образования миелина.

— Дефицит B12 может привести к когнитивным нарушениям, включая проблемы с памятью. Тем не менее у людей с нормальным уровнем этого витамина добавки не показали значительного улучшения когнитивных функций, — заметила терапевт.

Витамин D

Витамин D участвует в регуляции кальция и поддержании здоровья костей и нервной системы.

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— Исследования показывают, что дефицит витамина D может быть связан с ухудшением когнитивных функций. Однако добавки витамина D не продемонстрировали значительного улучшения мыслительных функций у здоровых людей без дефицита, — добавила Буракова.

Несмотря на то что витамины играют важную роль в поддержании общего здоровья и нормального функционирования нервной системы, убедительных доказательств того, что добавки витаминов значительно улучшают память у здоровых людей, нет, сообщила специалист.

— Важно поддерживать сбалансированное питание, чтобы избежать дефицита витаминов, но ожидать чудесных результатов от приема добавок не стоит, — заключила терапевт.