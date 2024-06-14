Витамины для улучшения памяти: что с ними не так

Существуют мифы о том, что определенные витамины могут значительно улучшить память и когнитивные функции. Однако что говорит об этом наука и доказательная медицина в частности? Об основных витаминах, которые часто ассоциируются с улучшением памяти, об их реальных эффектах, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта сети «Клиники Фомина» Натальи Бураковой.