Витаминное трио. Эксперты раскрыли пользу редиса, редьки и репы

Он преимущественно состоит из воды и пищевых волокон. Последние являются пищей для полезных бактерий кишечника, улучшают пищеварение. Редис считается диетическим продуктом — всего 16 ккал на 100 граммов, поэтому его можно есть практически без ограничений.

В овоще содержатся витамин С, витамины группы В и калий. Кроме того, в нем есть антиоксиданты, которые защищают клетки от окисления и старения. Они усиливают воздействие витамина С на кровеносную систему. А он защищает сосуды и разжижает кровь, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на «Здоровое питание».