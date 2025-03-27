Витаминное трио. Эксперты раскрыли пользу редиса, редьки и репы

Редис
Он преимущественно состоит из воды и пищевых волокон. Последние являются пищей для полезных бактерий кишечника, улучшают пищеварение. Редис считается диетическим продуктом — всего 16 ккал на 100 граммов, поэтому его можно есть практически без ограничений.
В овоще содержатся витамин С, витамины группы В и калий. Кроме того, в нем есть антиоксиданты, которые защищают клетки от окисления и старения. Они усиливают воздействие витамина С на кровеносную систему. А он защищает сосуды и разжижает кровь, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на «Здоровое питание».
Стоит учитывать, что редис может быть полезен не всем. Например, он не подходит тем, кто борется с лишним весом, поскольку корнеплод повышает аппетит. Также продукт не стоит есть при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите, желчнокаменной болезни. Дело в том, что в редисе содержатся вещества, которые раздражают стенки желудка. А еще опасно употреблять корнеплод натощак — может начаться вздутие живота.
Редька
Редька, как и редис, состоит из воды и клетчатки. Эфирные масла и гликозиды придают ей особый вкус. У них есть антибактериальные свойства, поэтому корнеплод полезен при простудах. Редька — хороший вариант витаминной поддержки. Также продукт поможет восполнить недостаток калия, натрия, магния, кальция и железа.
Редьку тоже можно назвать диетическим продуктом. В ней мало калорий (35 ккал на 100 г), но она дает чувство сытости. Это связано с тем, что клетчатка, попадая в ЖКТ, разбухает.
Вместе с тем в свежем виде на голодный желудок редька скорее разожжет аппетит — в ней содержится едкий сок. В связи с этим ее лучше есть вместе с другими продуктами и в середине приема пищи. Можно, например, сделать салат из зеленой редьки с огурцом. Блюдо заправляют сметаной или подсолнечным маслом. Такой салат получается свежим, сочным и не слишком острым.
Репа
В ней тоже мало калорий — 32 ккал на 100 г. Продукт содержит полисахариды, которые легко усваиваются, а также клетчатку. Это делает репу хорошим диетическим блюдом, полезным для кишечника. Кроме того, в ней много витаминов. Больше всего в ней витамина С, витаминов группы В и провитамина А.
Также репа полезна микроэлементами. Например, в ней есть медь, железо, марганец, цинк, йод. Также репа — лидер среди других овощей по количеству серы, а фосфора в ней больше, чем в редисе и редьке.
Помимо этого, репа обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Она содержит растительный антибиотик, задерживающий рост некоторых грибков, а также лизоцим — вещество с антимикробной активностью. В корнеплоде много клетчатки, которая улучшает перистальтику, поэтому он полезен для пищеварительной системы.
Однако в сыром виде репа противопоказана людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, печени и почек. Злоупотребление продуктом может вызвать газообразование и вздутие живота. Кормящим мамам репу тоже лучше не есть — у ребенка может возникнуть аллергия.
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