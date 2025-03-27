Витамин D может замедлить развитие рассеянного склероза

Эксперты провели двойное слепое плацебо-контролируемое испытание. В ходе работы ученые сравнивали влияние высоких доз витамина и плацебо на людей с недавно диагностированным CIS. В эксперименте участвовали пациенты в возрасте от 18 до 55 лет. У них CIS проявился не позднее 90 дней до начала исследования, уровень витамина D в крови был ниже 100 нмоль/л, а также имелись характерные изменения на МРТ.