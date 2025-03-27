Витамин D может замедлить развитие рассеянного склероза

Эксперты провели двойное слепое плацебо-контролируемое испытание. В ходе работы ученые сравнивали влияние высоких доз витамина и плацебо на людей с недавно диагностированным CIS. В эксперименте участвовали пациенты в возрасте от 18 до 55 лет. У них CIS проявился не позднее 90 дней до начала исследования, уровень витамина D в крови был ниже 100 нмоль/л, а также имелись характерные изменения на МРТ.
Из 316 добровольцев 163 принимали витамин D, а 153 давали плацебо. Препараты участники пили два года каждые две недели. Это были либо высокие дозы витамина D, либо идентичный по внешнему виду неактивный препарат. По итогам эксперимента 288 человек завершили полный двухлетний курс (303 получили как минимум одну дозу).
У 60,3% пациентов, принимавших витамин D, зафиксировали активность заболевания (первичным событием был рецидив или появление новых очагов на МРТ). Среди людей, получавших плацебо, показатель составил 74,1%. Примечательно, что средний срок до появления новых симптомов был значительно длиннее в группе витамина D — 432 дня против 224 дней в группе плацебо.
Ученые провели дополнительные МРТ-исследования. Они подтвердили пользу витамина. У людей, которые его принимали, общий уровень активности заболевания оказался ниже, чем в группе плацебо (57,1% и 65,3% соответственно), реже возникали новые или увеличивающиеся Т2-очаги (46,2% против 59,2%) и меньше выявляли контрастные поражения (18,6% против 34%).
Ученые сделали вывод, что прием высоких доз витамина D раз в две недели может заметно снизить активность заболевания при CIS и раннем РРРС. Специалисты предлагают провести дополнительные исследования, чтобы оценить эффективность высоких доз препарата для дополнительного лечения, особенно для пациентов с выраженным дефицитом этого витамина.
Кстати, отслеживание его уровня поможет избежать мышечной слабости и боли в костях в пожилом возрасте. Об этом сообщила терапевт из Британии.