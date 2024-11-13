Вирусы и смерть: можно ли давить прыщи в носогубном треугольнике

Несмотря на то, что при выдавливании прыща образуется небольшая открытая ранка, в неё обычно попадает недостаточно бактерий, чтобы вызвать инфекцию, которая проникнет глубоко и достигнет носовых пазух. Как и в случае с небольшими порезами в других частях тела, иммунные клетки в коже эффективно останавливают инфекцию до того, как она попадет в кровь.