Вирусы и смерть: можно ли давить прыщи в носогубном треугольнике

Многие слышали, что ни в коем случае нельзя давить прыщи в носогубном треугольнике. Говорят, что такие действия могут привести к серьезной инфекции и даже смерти. Конечно, есть основания для беспокойства в этой области, которую называют «треугольником опасности» или «треугольником смерти», но эксперты говорят, что серьезные инфекции здесь встречаются крайне редко.
Дерматологи рассказали National Geographic, что лучше всего не трогать высыпания не только в носогубном треугольнике, но и по всему лицу. Специалисты поделились советами о том, как бороться с акне в домашних условиях.
Что опасного в «треугольнике смерти»?
В центральной части лица сосредоточено множество кровеносных сосудов. Они впадают в структуру, известную как кавернозный синус. Это полая область за глазницами, которая напрямую связана с мозгом.
По словам доцента кафедры дерматологии в больнице Маунт-Синай в США Джошуа Цайхнера, бактериальные инфекции в этой области могут образовать тромбы, которые при попадании в мозг вызывают опасное для жизни состояние, называемое тромбозом кавернозного синуса.
Однако, как говорит специалист, очень маловероятно, что выдавливание прыща приведёт к инфекции, которая распространится на носовые пазухи и попадет в мозг.
Несмотря на то, что при выдавливании прыща образуется небольшая открытая ранка, в неё обычно попадает недостаточно бактерий, чтобы вызвать инфекцию, которая проникнет глубоко и достигнет носовых пазух. Как и в случае с небольшими порезами в других частях тела, иммунные клетки в коже эффективно останавливают инфекцию до того, как она попадет в кровь.
Однако все равно важно соблюдать осторожность при выдавливании прыщей в носогубном треугольнике. Дело в том, что из-за сети кровеносных сосудов в этой области повышен риск кровотечения, которое может привести к образованию тромбов, скоплению крови вне кровеносных сосудов, а также потенциально вызвать повреждение тканей или инфекцию.
По словам Цайхнера, риск распространения инфекции может появиться при выдавливании прыщей в любой области.
Не стоит выдавливать прыщи
По мнению специалистов, прыщи лучше не выдавливать не только в носогубном треугольнике, но и во всех других областях.
Прыщи появляются, когда поры или волосяные фолликулы закупориваются кожным салом или омертвевшими клетками, что приводит к образованию бугорков, называемых комедонами. Два наиболее распространенных типа прыщей — это закрытые комедоны и открытые комедоны.
При открытых комедонах, также известных как черные точки, вещество внутри окисляется, из-за чего пора принимает свой цвет.
Закрытые комедоны возникают в тот момент, когда поры полностью закупориваются и кожа вокруг них стягивается. Закрытые комедоны также могут вызывать иммунный ответ, из-за чего появляются красные, наполненные гноем и болезненные бугорки в глубине кожи, известные как воспалительные прыщи.
Выдавливание закрытых комедонов может вызвать воспалительную реакцию, из-за которой кожа вокруг покраснеет.
Безопасное удаление прыщей
Чтобы безопасно удалить прыщ, нужно обязательно продезинфицировать руки и инструменты для процедуры.
Если инструментов нет и выдавливание прыща происходит только при помощи пальцев, их следует обернуть салфеткой. Специалисты также советуют не усердствовать, чтобы не оставить на коже следов, которые будут заживать дольше, чем рана.
После вскрытия прыща рекомендуется обработать его перекисью.
Есть также несколько средств, которые помогут справиться с акне. Так, салициловая кислота отлично подходит для очищения пор и лечения угрей и комедонов, а перекись бензоила эффективно уничтожает бактерии, вызывающие акне.
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