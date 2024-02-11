Вирусы атакуют. Стоматолог рассказал, почему во время простуды болят зубы

Если во время простуды начинают болеть зубы — это в некоторых случаях вариант нормы. Почему же так происходит и кроме насморка и кашля приходится мучиться еще и от зубной боли? Об этом aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.
Сама по себе простуда не может быть прямой причиной болезни зубов. Процессы, проходящие в организме в результате простудных заболеваний, могут быть причиной обострения хронических или давних вялотекущих воспалений в полости рта.
Первое, что может быть, — на фоне простуды могут воспалиться десневые карманы, образовавшиеся вокруг зубов. Появляется кровоточивость, отечность сегмента десны или всей десны. Появляется ощущение пульсирующей боли при приеме пищи, которая не проходит долгое время.
Вторая проблема может крыться в постоянном приеме лекарственных препаратов, полоскании и рассасывании разных таблеток, которые обычно применяются для устранения вирусной инфекции. Известно, что кариес образуется в результате изменения кислотности слюны. Она становится весьма агрессивной средой для поверхностного слоя эмали, вступает с эмалью в химическое взаимодействие, в результате которого поверхностный слой становится шершавым. Именно на такой поверхности бактериям легко закрепиться и начать процесс разрушения тканей зуба.
Процесс изменения кислотности возникает каждый раз, как мы что-то употребили или просто поместили в полость рта. Соответственно, когда мы болеем, то количество употребляемых продуктов увеличивается за счет вводимых в терапию лекарственных препаратов, это резко увеличивает кислотность слюны и её разрушительное воздействие на зубы. А если во рту уже есть полости, процесс разрушения, активизируясь, проникает глубже, зуб начинает болеть и реагировать на термические и пищевые раздражители. Такая боль достаточно резко появляется и проходит после приема пищи или препарата. Но надо понимать, что боль — это сигнал о том, что зуб подвергся химическому воздействию и микроразрушению.
Третья ситуация, когда могут заболеть зубы на фоне простуды, — из-за снижения иммунитета появляются стоматиты. Как правило, в 60% случаев заболевания простудой во рту появляется стоматит. Он проявляется с разной степенью тяжести и требует отдельного процесса лечения помимо простуды. Это заболевание всегда сопровождается отеками слизистой, болью, которая усиливается при приеме пищи.
Четвертая проблема при простудных заболеваниях — герпес. Он может появляться не только в привычных местах — на губе или крыльях носа, но и на слизистой в полости рта. Это очень опасное осложнение простудного заболевания, и оно требует срочного обращения к врачу, который назначит комплексное лечение.
Пятая проблема — воспалительные процессы на верхушках корней: кисты, периодонтиты, гранулемы. Все эти процессы резко активизируются на фоне повышения температуры, да и в целом при снижении иммунитета во время простуды. Это чревато обострением воспалительного процесса, появлением постоянной пульсирующей боли, которая нарастает, образуется отек, и возможно появление гнойного отделяемого. Это так же, как и в предыдущих случаях, требует срочного обращения к стоматологу.