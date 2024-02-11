Вирусы атакуют. Стоматолог рассказал, почему во время простуды болят зубы

Процесс изменения кислотности возникает каждый раз, как мы что-то употребили или просто поместили в полость рта. Соответственно, когда мы болеем, то количество употребляемых продуктов увеличивается за счет вводимых в терапию лекарственных препаратов, это резко увеличивает кислотность слюны и её разрушительное воздействие на зубы. А если во рту уже есть полости, процесс разрушения, активизируясь, проникает глубже, зуб начинает болеть и реагировать на термические и пищевые раздражители. Такая боль достаточно резко появляется и проходит после приема пищи или препарата. Но надо понимать, что боль — это сигнал о том, что зуб подвергся химическому воздействию и микроразрушению.