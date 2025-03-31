Названа болезнь, от которой россияне кашляют кровью и страдают от высокой температуры

При этом все тесты на коронавирус и грипп показали отрицательные результаты.
В Роспотребнадзоре мгновенно отреагировали на появившиеся в Сети сообщения и оперативно провели проверку — после которой сообщили, что на территории РФ не обнаружено новых вирусов, а эпидемиологическая ситуация находится под контролем специалистов.
Ранее мы рассказывали, что россияне начали жаловаться на вирус, при котором неделями у них наблюдается высокая температура и сильный кашель с кровью. По словам переболевших, всё начинается с обычной ломоты и слабости, однако через пару дней вирус «срубает» и невозможно встать с кровати, плюсом — температура до 39 градусов.