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Названа болезнь, от которой россияне кашляют кровью и страдают от высокой температуры

Как рассказала SHOT одна из переболевших, это микоплазменная пневмония — именно такой диагноз ей поставили врачи после дополнительных анализов и изучения симптоматики заболевания.

Источник: Freepik.com/CC0

При этом все тесты на коронавирус и грипп показали отрицательные результаты.

В Роспотребнадзоре мгновенно отреагировали на появившиеся в Сети сообщения и оперативно провели проверку — после которой сообщили, что на территории РФ не обнаружено новых вирусов, а эпидемиологическая ситуация находится под контролем специалистов.

Ранее мы рассказывали, что россияне начали жаловаться на вирус, при котором неделями у них наблюдается высокая температура и сильный кашель с кровью. По словам переболевших, всё начинается с обычной ломоты и слабости, однако через пару дней вирус «срубает» и невозможно встать с кровати, плюсом — температура до 39 градусов.