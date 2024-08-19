Вирусолог оценил опасность лихорадки Оропуш для России

«Именно в силу ограниченности ее ареала у нас есть пока что сдержанный оптимизм, что данное заболевание не распространится на другие регионы. В случае России у нас есть еще более весомое ожидание, что заболевание не сможет распространиться в нашем регионе, потому что у нас банально холодно», — уточнил Волчков.