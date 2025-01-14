«Вирус зомби» оленей обнаружили у кабанов. Есть риск и для людей

Эпидемиолог Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты предупредил о том, что хроническая изнуряющая болезнь (CWD — сhronic wasting disease) может перейти с оленей на людей, пишет Daily Mail. Неизлечимый недуг, от которого пока нет вакцины, также известен как болезнь «зомби-оленей» или «вирус зомби».
«У нас есть ограниченные сведения о том, что могли заразиться кабаны (wild pigs)», — говорит ученый.
Отсюда возникает несколько вопросов: могут ли заразиться домашние свиньи и как это отразится на продаже свинины и рынке крупного рогатого скота.
В публикации напомнили, что инфекционные болезни свиней вызывают беспокойство, так как клетки этих животных похожи на человеческие. А значит, риск передачи недуга человеку повышается.
Ежегодно в США охотники убивают около 6 млн оленей, за этот же срок в стране потребляют порядка 1,5 млрд свиней. При этом неизвестно, сколько заражений болезнью «зомби-оленей» выявляется за год. Однако случаи инфицирования обнаруживали как минимум в 33 штатах.
В апреле прошлого года появились опасения о том, что человек впервые заразился хронической изнуряющей болезнью — якобы недуг могли перепутать с болезнью Крейтцфельдта-Якоба. К таким выводам пришла команда ученых из Техаса, результаты их исследования публиковались в журнале Neurology.
CWD тогда заподозрили у двух охотников, они оба ели мясо зараженных оленей, изученные случаи произошли еще в 2022 году. Одному из пациентов было 72 года, болезнь Крейтцфельдта-Якоба у него выявили после смерти. У пациента наблюдались растерянность, агрессия и судороги.
Однако соответствующих доказательств заражения человека «вирусом зомби» все же не было найдено. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, на сегодняшний день среди людей не было зарегистрировано ни одного случая заражения болезнью «зомби-оленей», дополнили в Daily Mail.
Заражение хронической изнуряющей болезнью, вероятно, происходит через контакт со слюной, фекалиями или кровью больного животного. Недуг называют «вирусом зомби», потому что мозг заболевших оленей приобретает губчатую консистенцию, они пускают слюни и безучастно смотрят на происходящее. Как и коровье бешенство, недуг вызывают патогены класса прионы. Заразившиеся особи теряют вес, у них появляется нарушение координации и другие неврологические симптомы.