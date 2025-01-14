«Вирус зомби» оленей обнаружили у кабанов. Есть риск и для людей

CWD тогда заподозрили у двух охотников, они оба ели мясо зараженных оленей, изученные случаи произошли еще в 2022 году. Одному из пациентов было 72 года, болезнь Крейтцфельдта-Якоба у него выявили после смерти. У пациента наблюдались растерянность, агрессия и судороги.