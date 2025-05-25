Финны под шведами
Впервые в хрониках и летописях финские земли упоминаются в XII веке. В эти годы территория Финляндии была населена племенами сумь, емь и карелами, которые находились на стадии общинного строя: у них только-только выделилась знать. Занимались финны подсечным земледелием и рыболовством, и их земли стали ареной для соперничества шведских королей и Новгородского княжества. Причем если новгородцы просто обкладывали финнов данью, то шведы огнем и мечом требовали принятия католичества. Эту особенность отмечал Генрих Латвийский в «Хрониках Ливонии».
Экспансия крестоносцев в земли полудиких племен была обусловлена силой и независимостью шведских крестьян, которых было невозможно заставить работать на феодала — чуть что, они брались за топоры и вилы. Поэтому финны и их земля стали лакомым куском для рыцарей, мечтающих о собственных владениях и рабах.
Первый крестовый поход на Финляндию шведский король Эрик предпринял в 1157 году. Высадка шведов на земли одного из племен сумь сопровождалась предложением крестоносцев принять католичество. Финны отказались. Тогда шведы просто вырезали большую часть племени, а остальных крестили силком.
Вскоре земли суми полностью оказались под игом шведов. Покорить племена емь и карелов оказалось сложнее. Они прибегали к помощи русских, поднимали восстания и часто теснили крестоносцев, осложняя им жизнь и препятствуя распространению католичества. Именно в это время русские впервые были названы европейцами «врагами креста» — так называл новгородцев в 1237 году папа Григорий IX в булле, которой он давал крестоносцам карт-бланш на уничтожение «язычников» и обещал за это прощение грехов. Ситуация действительно была сложной: первые три епископа, посланные к суми, были убиты финнами.
Неизвестно, как бы сложилась ситуация, если бы не монгольское нашествие, которое надолго ослабило Русь и дало шведам иллюзию того, что можно попробовать захватить и русские земли. К счастью, новгородский князь Александр Ярославич разбил на Неве войско шведского ярла Биргера и отбил охоту крестоносцев соваться к русским.
Но у финнов не было ни такого войска, ни таких князей, и к 1250 году земли еми были завоеваны. Не желающие принимать католичество были убиты. При этом рыцари-крестоносцы не забывали расписывать зверства, которые творили по отношению к «мирным» христианам финны. Во владении Швеции Финляндия с перерывами пробыла вплоть до начала XIX века.
Но как же случилось так, что шведское иго стало вдруг милым сердцу финнов?
«Животворящая» шведская пропаганда
На примере Украины видно, как с помощью пропаганды можно переформатировать население целой страны за 30 лет. У шведов было гораздо больше времени. Расцвет антирусской и прошведской пропаганды произошел в
В это время целый ряд европейских государств придумал себе новую историю, приписав несуществующее героическое прошлое. Так, Италия обосновала свое божественное происхождение от троянских героев, а в Германии в число немецких народов были включены шведы и готы, родиной которых признали шведский Гетланд.
Шведы решили не отставать и присвоили себе множество славных героев древности. Было объявлено, что все герои соседских народов — выходцы из Швеции, додумались даже заявить, что именно шведы стояли у истоков Древней Руси. Мол, это шведо-готы, а не русы ходили по рекам Руси до Черного моря и обратно. Это шведы вели свое происхождение от героических скифских правителей. Это шведы завоевали всю Европу и половину Азии. Шведские историки так старались, что дошли до того, что бог Марс родился в Швеции, а троянский герой Телеф стал шведом.
В конце концов шведы сами поверили в то, что придумали. В смутные времена под предлогом того, что Гиперборея якобы находилась в Швеции, они попытались посадить на русский трон своего принца Карла Филиппа. А в 1611 году подделали договор с новгородцами, где написали, что варяжский князь Рюрик — швед. Следом была написана «Хроника шведо-готских королей», в которую Рюрик был вписан уже как швед. Как говорится, ловкость рук и ничего больше. Это при том, что Русь всегда была другим государством и ее цари знали о целях Швеции и препятствовали ей как могли.
Но финнам противопоставить пропагандистскому натиску было нечего. У них даже письменность появилась только в XVI веке. Более того, со временем католичество, а затем и протестантизм стали тем «клеем», который намертво приклеил финнов к Европе и окончательно разорвал их связи с «врагами креста» и папы римского — православными русскими.
Шведы активно ассимилировали финнов. На территории будущей Финляндии государственным языком был шведский, исполнялось шведское законодательство и весь аппарат управления вплоть до XIX века был исключительно шведским. Даже сейчас в Финляндии есть регионы, где шведов больше, чем финнов. Финнам отводилась роль обслуги, крестьян, составляющих богатство шведских феодалов.
Финские феодалы могли сделать карьеру, лишь выучив шведский и уехав в Швецию. Территорию Финляндии шведы предпочитали оставлять без развития. Недаром поэт Александр Пушкин написал в «Полтаве» строчку про «убогого чухонца». Болота и комары, каменистые поля со скудным урожаем — вот так выглядели земли Суоми в то время.
Только когда финские территории временно попадали под русское влияние, наступало подобие порядка. В 1714 году временная российская администрация учредила в финских землях лоцманскую службу, почту, построила дороги. Русскими офицерами были учреждены первые ярмарки. Российская империя создала даже национальную власть, ведь все элиты сбежали в Швецию. Были сформированы местные гражданские и церковные администрации.
В следующей военной кампании Россия приравняла финских военных к российским ветеранам и назначила им пенсию. Так год от года у финнов появлялись признаки государственности.
Финны под властью Российской империи
Если на Украине на изменение сознания ушло всего лишь 30 лет, то финнов шведы «перевоспитывали» 600 лет. Поэтому российские попытки в XIX веке вернуть финнам самостоятельность воспринимались как слабость русских.
Напомним, что после войны 1812 года, в которую против России вступила и Швеция, Финляндия стала российской. Русские императоры не притесняли финнов, оставив на территории страны прежний госаппарат, шведское законодательство, финское гражданство и таможню. Финляндия ничего не платила в казну России. Зато при России в Финляндии финский язык наконец-то стал государственным и появилась своя валюта — марка. В своих университетах Россия буквально воспитала новую элиту государства — финскую интеллигенцию. Но эта интеллигенция сразу же заговорила о независимости от России.
Первые вспышки ненависти к русским начались уже тогда. Финны по сравнению с прилежащими губерниями России не несли никаких трат и вскоре стали жить неплохо. И русские крестьяне потянулись в Финляндию — кто на заработки, а кто и на жительство. Конечно, финны рады им не были: их гоняли жандармы, били местные. Но особую ненависть к русским финны стали испытывать после попытки Николая II хоть как-то ограничить излишнюю самостоятельность Финляндии.
Он заставил финнов служить в российской армии, в 1900 году ввел русский язык как второй государственный и свел роль финского сейма к совещательной — тот активно сопротивлялся воле императора. По сути, принимая из рук России собственную государственность, финны плевали в сторону Санкт-Петербурга. Дело закончилось тем, что генерал-губернатора Финляндии Николая Бобрикова убил сын финского сенатора. Шведская прививка оказалась сильнее.
И снова под оккупацию
В 1917 году волею судеб Финляндия стала независимой. Ну как независимой? Лучше будет сказать: вернулась в привычную «семью» европейских народов. Под крыло Швеции и Германии. До сих пор второй государственный язык в Суоми — шведский. Во время Великой Отечественной войны финны охотно поддерживали Гитлера. О зверствах, которые они творили на территории СССР, стали писать лишь недавно. Гитлеровцев они переплюнули. Расстреливали русских женщин за спрятанное от солдат единственное яйцо, а однажды сварили живьем красноармейца. Принимали очень активную роль в блокаде Ленинграда.
После войны вплоть до 2020 года Финляндия была единственной страной, оставившей на опознавательных знаках авиации и на орденах свастику. Днем основания финских ВВС там и сейчас считают 6 марта 1918 года, когда швед Эрик фон Розен подарил финнам свой самолет, на котором уже тогда красовалась свастика.
Всю холодную войну ради финского нейтралитета СССР закрывал глаза на фашистскую эмблему, старался не вспоминать преступления финнов и не препятствовал финскому национализму. Лишь бы те сохраняли нейтралитет. Эту же политику продолжила и Россия под руководством Бориса Ельцина. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Финляндия, как и Швеция, при первой возможности забыла о нейтралитете и вступила в НАТО.
Теперь в 306 километрах от Санкт-Петербурга, в Миккели, находится штаб-квартира НАТО, в стране развернута бронетанковая бригада альянса, размещено 15 военных баз, а финские инструкторы охотно готовят боевиков ВСУ. Отношение к русским внутри страны максимально ухудшилось, Естественно, напрашивается вопрос: если это не подготовка Европы к войне с Россией, тогда что это?
Майя Новик