Шведская пропаганда: как финны открестились от России и ушли в НАТО

В конце концов шведы сами поверили в то, что придумали. В смутные времена под предлогом того, что Гиперборея якобы находилась в Швеции, они попытались посадить на русский трон своего принца Карла Филиппа. А в 1611 году подделали договор с новгородцами, где написали, что варяжский князь Рюрик — швед. Следом была написана «Хроника шведо-готских королей», в которую Рюрик был вписан уже как швед. Как говорится, ловкость рук и ничего больше. Это при том, что Русь всегда была другим государством и ее цари знали о целях Швеции и препятствовали ей как могли.