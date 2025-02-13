Виртуальный мир: кому и почему нравится Genshin Impact

Genshin Impact — популярная во всем мире компьютерная онлайн-игра в жанре Action-adventure с открытым миром и элементами RPG. Она переносит игрока в живописный мир Тейвата, в котором главный герой ищет свою сестру-близнеца, попутно помогая местным жителям и сражаясь с разнообразными монстрами.
В издании «Нож» рассказали, кому нравится Genshin Impact и почему.
Любители аниме
В нашем мире невозможно не слышать о таких аниме-сериалах, как «Наруто», «Атака Титанов» или «Благословение небожителей». Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством Mediascope, около половины российских подростков увлекаются дорамами, аниме, мангой или k-pop.
Популярным аниме стало и в странах СНГ. Это вписывается в общемировой тренд на восточную культуру, но также имеет и собственные причины. Японовед Елена Сычева говорит, что россияне склонны к эскапизму. Однако специалист связывает его не с социальными, а с климатическими факторами, а именно с необходимостью разбавить яркостью северный климат.
Среди климатических факторов и бега от реальности также стоит выделить и другие факторы. Например, аниме стало важной частью интернет-культуры аутсайдеров, сформировавшейся в десятых годах вокруг имиджбордов и сообществ VK вроде паблика «БУГУРТ-ТРЕД».
В силу популярности восточной культуры в целом и аниме в частности, Genshin Impact легко находит отклик у аудитории. Визуальный стиль игры соответствует всем правилам жанра. Большинство персонажей Genshin Impact миловидные с большими глазами.
Мобильные геймеры
Популярность «Геншина» заключается еще и в том, что игра доступна на всех популярных игровых платформах.
Обычно к играм на телефонах относятся предвзято, так как большинство из них — это однотипные раннеры и кликеры, которые в наше время являются хорошим способом убить время. На этом фоне Genshin Impact смотрится особенно выигрышно.
«Геншин» демократичен в требованиях, поэтому его можно установить на большинство мобильных телефонов. Также игра является бесплатной, она не содержит рекламы и и обеспечивает полноценный игровой опыт адвенчуры с РПГ-элементами и открытым миром.
Наверное, единственный минус — большой вес игры, и он постоянно увеличивается после обновлений. Но он перекрывается остальными более существенными плюсами.
Фанаты The Legend of Zelda
Ещё в момент выхода игры многие геймеры обвинили создателей «Геншина» в плагиате The Legend of Zelda: Breath of the Wild — другого популярного проекта от разработчиков из Азии, вышедшего в 2017 году.
Конечно, обвинения в плагиате возникли не на пустом месте. Среди аргументов критиков прозвучала схожесть сеттинга (средневековое фэнтези, нарисованное в яркой аниме-стилистике) и игровых механик вроде способности лазать по отвесным поверхностям или шкалы выносливости. Отмечали даже идентичность анимаций — например, появление восклицательного знака над обнаружившими игрока врагами.
Однако вскоре многие фанаты «Зельды» нашли плюсы в «Геншине». Это произошло после того, как Breath of the Wild, как и предыдущие проекты серии, вышла эксклюзивно для консолей Nintendo. Таким образом, пользователи ПК встали перед выбором: покупать дорогостоящую игровую приставку или отказаться от своей любимой игры.
Таким образом, Genshin Impact стала для них отличным решением, позволив получить схожий с оригиналом опыт без дополнительных вложений.
Те, кому нужен быстрый дофамин
Любители «Геншина» выделяют широкие возможности прокачки персонажей и более сложный сюжет по сравнению с «Зельдой».
Главным отличием Genshin Impact от Breath of the World является то, что первый представляет собой игру-сервис. Game as a Service (по аналогии с SaaS — Software as a Service) — это модель монетизации, которая подразумевает постоянную поддержку игры путем выпуска обновлений с платным контентом.
Разработчик в таком случае зарабатывает не на продаже игры, а регулярно обновляющемся ассортименте внутриигрового магазина.
Также в «Геншине» есть Гача (от японского обозначения торговых автоматов «гасяпон»). Она похожа на беспроигрышную лотерею: игрок крутит внутриигровую рулетку и получает приз. Ценность каждого из них может существенно различаться.
Желание получить редкий приз или отыграть на неудачу схоже с реальными азартными развлечениями вроде ставок и казино.
Такая возможность монетизации не подвергается критике. Несмотря на то, что игрок может купить «молитвы» (так называется Гача-механика в «Геншине») за реальные деньги, разработчики обеспечивают прозрачность «лотереи». Они прописывают, какова вероятность получения определенного приза и гарантированно предоставляют сравнительно ценную награду спустя несколько неудачных «молитв».
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