Виртуальная реальность снизила тревожность доноров при сдаче крови

Дополненная реальность снизила тревожность доноров при сдаче крови. Это выяснила в ходе исследования команда ученых, в состав которой вошли представители Стэнфордского уни.верситета, университета Джона Хопкинса в США, американских центров крови и компании Abbott (специализируется на скрининге крови и плазмы). Результатами они поделились в журнале Transfusion.
68,4% участников пилотного исследования, сообщивших о тревожности перед сдачей крови, сказали, что погружение в виртуальную реальность (VR) помогло снять чувство тревоги;
89,2% доноров, участвовавших в эксперименте, заявили, что, скорее всего, сдадут кровь снова.
Исследование провели на базе двух центров переливания крови. В нем приняли участие 282 донора, которым предложили воспользоваться специально разработанной для этого гарнитурой дополненной реальности с прозрачным забралом. Так медики могли наблюдать за самочувствием человека в процессе забора крови. Девайс накладывает цифровые визуальные и звуковые эффекты на то, что пользователь видит и слышит в реальном времени. Так участники эксперимента наблюдали, как из семян вырастают красивые цветы и деревья. Все это длится 8 минут под приятную музыку, а затем мелодичный голос сообщает, что забор крови завершен.
Наиболее распространенными причинами беспокойства перед донорством у участников исследования были страх, что процедура станет болезненной, опасение плохого самочувствия после, боязнь игл и страх потерять сознание. Особенно беспокойными оказались женщины и молодежь.
Авторы разработки уверены: использование технологий VR во время сдачи крови поможет стабилизировать численность базы доноров (сейчас наблюдается отток) и привлечь новых; повысить шансы, что люди захотят повторно ими стать. Примерно 63% населения страны подходят под критерии донорства, но сдают кровь менее 5% населения.
Ранее в Московском государственном психолого-педагогическом университете создали программы с элементами виртуальной реальности для студентов. Тесты подтвердили, что VR способна снизить тревожность и проявления депрессии у молодых пользователей. В эксперименте кафедры общей психологии участвовали 107 студентов российских вузов. Выяснилось, что погружение в VR повысило у участников исследования скорость анализа информации и внимательность, а также улучшило качество визуального обучения и функции рабочей памяти. Симптомы депрессии, которые были у 43 человек, уменьшились уже через десять минут работы с программой.