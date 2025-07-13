«Виновника» жары и непогоды в Москве сняли из космоса

Накануне днем температура в столице достигла +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что она побила рекорд 122-летней давности. По его словам, в 1903 году температура была +34,5°C, а в 15:00 12 июня на одну десятую градуса превысила этот показатель. Такую температуру синоптик назвал экстремальной, но пообещал, что в ближайшие дни столбик термометра поползет вниз.