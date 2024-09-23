Виновен ты сам. Выяснилось, как мошенники получают доступ к Госуслугам

Чаще всего злоумышленникам удается получить доступ к «Госуслугам» благодаря тому, что граждане сами разглашают свои персональные данные. Об этом aif.ru рассказала старший преподаватель кафедры финансового контроля и казначейского дела Финуниверситета при правительстве РФ Анастасия Лысенко.
Любая информация, которая позволяет идентифицировать физлицо, защищена федеральным законодательством «О персональных данных», но время от времени мошенники ее получают, чтобы завладеть сбережениями россиян, считает эксперт.
«Обращайте внимание на подозрительные звонки и письма, — посоветовала эксперт. — Также настороженно отнеситесь к интернет-страницам, где нужно вводить личные сведения — это могут быть фишинговые сайты-двойники, которые специально создаются мошенниками для сбора данных пользователей».
При этом аккаунты на Госуслугах вызывают у мошенников особый интерес. Несмотря на то, что данные портала надежно защищены, по информации, которую юзер сообщил сам, войти туда можно.
Поэтому никому и никогда не говорите логин, пароль и смс-код от своего личного кабинета. А если уже сказали, тогда нужно заменить пароль. Это можно сделать на сайте или в приложении одного из банков, которым вы пользуетесь, или в МФЦ.
Далее следует перейти в свой личный кабинет и проверить, не совершались ли подозрительные операции в учетной записи. При необходимости — отозвать все заявления и разрешения, которые не подавали, советует собеседница.
«Проверьте, в каких бюро хранится ваша кредитная история и подавались ли от вашего имени заявки на займы, — отметила Лысенко. — Если же мошеннические действия все же были, подайте заявление в полицию, предоставив скриншоты доказательств. При возникновении любых вопросов, обращайтесь в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде от Роскомнадзора. Юридическая консультация по подобным вопросам предоставляется бесплатно».
Между тем, мошенники находят все более изощренные способы добраться до аккаунтов граждан на «Госуслугах». Теперь это стали делать при помощи открыток в мессенджерах.