«Винный гид России — 2025»: рейтинг самых качественных вин страны

Специалисты «Винного гида России» Роскачества завершили обработку результатов одного из самых масштабных в восьмилетней истории проекта исследований российского виноделия. Несмотря на крайне сложный, с точки зрения погодных условий, урожай 2024 года, эксперты отмечают рост качества красных вин и стабильно высокий уровень белых, в первую очередь среди тех вин, которые произведены в виноградарских регионах страны.
В ноябре традиционно публикуем результаты исследования красного и белого вина. Обновленные рейтинги розового, оранжевого, органического вина, игристых вин и петнатов будут опубликованы позднее.
Детали исследования
«Винный гид России» — это ежегодная самая масштабная на рынке «контрольная закупка» российских вин в розничной торговле. Экспертный проект Роскачества на винном рынке — единственный, где образцы не предоставляются самими производителями, а приобретаются аккредитованными закупщиками так же, как это делают обычные покупатели. Третий год подряд «Винный гид России» исследует российские вина всех ценовых категорий и партий выпуска — от индустриальных виноделен до малых фермерских проектов, обеспечивая равный доступ всех виноделов к объективной дегустационной оценке, а потребителей — к данным работы экспертной комиссии.
Рекордное количество образцов
«В этом году закупщиками Роскачества было приобретено 782 образца от 119 производителей. Это рекордный охват за все годы исследования, отражающий развитие российского виноделия, появление новых производителей, новых винодельческих регионов на карте страны, развитие разных типов тары и упаковки для вина», — говорит руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.
Процесс дегустации
Работы российских виноделов оценивались в аккредитованной ФСА сенсорной лаборатории. В оценке цвета, аромата, вкуса и общего впечатления от вин участвовали 35 экспертов-дегустаторов. В их число вошли титулованные сомелье, представители научного сообщества и винные закупщики торговых сетей из разных регионов России. Также в исследовании приняли участие два эксперта-винодела из Италии (Сандро Чаваттелла и Франческо Чирелли), что сохраняет традицию международного профессионального общения. Комиссия работала под председательством президента Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна.
В процессе подготовки к исследованию каждый эксперт прошел специальную процедуру подтверждения сенсорной чувствительности. Каждое вино оценивалось по 12 параметрам (дескрипторам). Результат коллективной оценки формировался программным комплексом и полностью исключал влияние на итоговый балл.
Система оценок
Дегустационная комиссия оценивает вина по 100-балльной шкале, утвержденной Международной организацией винограда и вина (OIV) и российским ГОСТ. Для удобства эти оценки затем конвертируются в 5-балльный рейтинг на ресурсах Роскачества.
Критерии оценки:
- Ниже 71 балла: Вина с существенными дефектами вкуса и аромата. Роскачество использует повышенный стандарт качества и не рекомендует такие вина.
- 71−78 баллов: Простые вина без дефектов, но с невыразительными характеристиками. Они соответствуют ГОСТ, но не получают высоких оценок экспертов.
- 78−81 балл: «Повседневные» вина, рекомендованные Роскачеством. Оптимальное соотношение цены и качества.
- 81+ баллов: Вина с интересным букетом и сбалансированным вкусом, достойные особого внимания. Оценка выше 86 баллов соответствует уровню «серебряной медали» на международных конкурсах. В переводе на рейтинг Роскачества это оценки от 4,3 и выше (максимум 5 баллов).
Вина с финальным рейтингом Роскачествавыше 4 баллов— это качественные российские вина, которые определенно стоит попробовать.
Структура закупки
Новизна исследования этого года — преобладание в закупке белых вин. Это отражает изменения потребительского спроса и рост популярности белых тихих вин. Тихие вина в целом стали самой крупной категорией в исследовании: в этом году было представлено 206 образцов красных вин, 240 образцов белых и 65 образцов розовых вин.
Влияние климата на качество
Подводя итоги исследования, эксперты отмечают несколько тенденций. Как и в прошлые годы, важную роль в качестве вин играет урожай. 2024 год, вина из урожая которого составили основу исследования, был непростым по климатическим условиям. В ряде регионов наблюдались экстремальные температуры летом и длительные засухи, что привело к снижению урожайности, в первую очередь белых сортов винограда. Как и в жарком 2022 году, в этом сезоне отмечается рост качества красных вин и некоторое снижение средних показателей по белым. Напротив, более прохладные и дождливые годы, такие как 2021-й, демонстрировали хорошие результаты по белым винам и некоторое снижение качества красных в отдельных регионах.
Стабильность качества как ключевое достижение
«Вино — в полной мере сельскохозяйственный продукт, — отмечает Олеся Латышева. — Его принципиальное отличие от водки или слабоалкогольных газированных напитков в том, что вино производят из винограда, который можно собрать лишь раз в год в течение очень короткого сезона. Засуха, ливни, холод или жара — всё это отражается на качестве винодельческого сырья. При этом большинство крупных виноделен уже научилось справляться с климатическими вызовами. В винах базового ценового сегмента разница между урожаями не так заметна. Возможно, сложный 2024 год не позволил выйти на новый уровень, но важнейшая для покупателя черта — стабильность качества — в винах российских виноградарских регионов уже достигнута».
Измеримый рост качества за многолетний период
Общий тренд на рост качества отечественных вин сохраняется. Его показатель — доля вин в исследовании, соответствующих повышенному стандарту Роскачества (не менее 81 балла по 100-балльной шкале Международной организации винограда и вина). При сравнении вин урожая 2024 года с винами из похожего по температурным условиям 2022 года, рост качества в категории белых вин составил 8,53%, а в категории красных — 6,77%. В целом доля высококачественных вин среди тихих белых и красных сейчас примерно одинакова и превышает 76% от общего числа исследованных образцов. Для сравнения: в 2019 году (второй год исследований Роскачества) доля таких вин среди тихих белых составляла 14,9%, а среди тихих красных — 12,1%.
«Год от года могут случаться колебания в 1−2% в показателях качества российского виноделия под влиянием климата или временных сложностей с импортом качественных укупорочных средств для вина, но на более длинной дистанции мы можем чётко констатировать: качество российского вина выросло кратно», — подчеркивает Олеся Латышева.
Белые вина
В 2025 году в рамках проекта «Винный гид России» Роскачеством исследовано 240 белых выдержанных и ординарных вин отечественного производства. Из них большинство сухие — 191. Полусладких 27. Полусухих 20. Сладких 2.Стоимость закупки вин для исследования варьировалаот 199,99 до 5350 ₽.за единицу товара (стоимость указана на момент закупки для исследования).
В рейтинге представлены вина 106 торговых марок из различных регионов России, включая Краснодарский край (Кубань, Таманский полуостров, Анапа, Новороссийск, Геленджик), Республику Крым, город федерального значения Севастополь, Ставропольский край, Республику Дагестан, Ростовскую область (Долина Дона), а также Волгоградскую, Самарскую, Московскую области и Республику Северная Осетия — Алания.
Эксперты отмечают рекордный показатель качества именно в этой категории −78% исследованных белых вин соответствуют повышенному стандарту Роскачества. Большинство образцов сухих белых вин получили оценку выше 83 баллов, что соответствует «медальному уровню» международных конкурсов.
«Рост качества сухих белых вин крайне важен для рынка. Спрос на российские белые вина стабильно растет — их активно покупают не только летом, но и зимой. На некоторые сорта, такие как Рислинг и Кокур белый, спрос уже превышает предложение. Точка роста в этой категории — качество белых полусладких вин, которые показывают невысокие результаты дегустационной оценки», — отмечает Олеся Латышева.
По итогам исследования 2025 года традиционно называем лидеров среди белого вина в разных номинациях.
Топ белых российских вин
В топе лучших белых вин лидируют сухие.
- Мантра Эстейт. Совиньон Блан. Российское вино с ЗГУ «Кубань», сухое белое, 2024. 4,45 балла в рейтинге.
- Мантра Эстейт. Шардоне. Российское вино с ЗГУ «Кубань», сухое белое, 2023. 4,42 балла в рейтинге.
- Галицкий и Галицкий. Рислинг Красная Горка. Вино сухое белое, 2023. 4,40 балла в рейтинге.
- Сикоры. Рислинг. Семейный Резерв. Российское вино с ЗНМП «Сикоры», сухое белое, 2021. 4,40 балла в рейтинге.
- Фанагория. Кью Блан. Российское вино с ЗНМП «Сенной», сухое белое, 2022. 4,40 балла в рейтинге.
Красные вина
В 2025 году в рамках проекта «Винный гид России» Роскачеством исследовано 206 красных выдержанных и ординарных вин отечественного производства. Из них большинство сухие — 162. Полусладких 28. Сладких 10. Полусухих 6.Стоимость закупки вин для исследования варьировала от 229,99 до 15500 ₽ за единицу товара (стоимость указана на момент закупки для исследования).
В рейтинге представлены вина 98 торговых марок из ключевых винодельческих регионов России. Больше всего позиций приходится на Краснодарский край (включая Кубань, Таманский полуостров, Анапу и Новороссийск), а также Республику Крым и Севастополь. Также в выборке широко представлены вина из Ростовской области (Долина Дона), Ставропольского края, Московской области и других субъектов Федерации, включая Республику Северная Осетия — Алания (Северо-Кавказский ФО), Республику Дагестан (Северо-Кавказский ФО), Республику Башкортостан (Приволжский ФО).
По итогам исследования 2025 года традиционно называем лидеров среди красного вина в разных номинациях.
Топ красных российских вин
Среди тихих красных вин лидируют выдержанные сухие вина.
- Сикоры. Семейное наследие. Российское вино с ЗГУ «Семигорье». Каберне Совиньон, Красностоп Золотовский, Мерло и Каберне Фран, сухое красное, 2020. 4,49 балла в рейтинге.
- Раевское. Раевское Ренессанс Пти Вердо. Российское вино с ЗГУ «Кубань», сухое красное, 2023. 4,47 балла в рейтинге.
- Усадьба Мезыбь. Старая дорога на Джанхот. Вино российское с ЗГУ «Кубань. Геленджик», сухое красное, 2022. 4,44 балла в рейтинге.
- Винодельня Бельбек. Каберне Совиньон Резерв. Российское вино с ЗГУ «Крым», сухое красное, 2022. 4,43 балла в рейтинге.
- Сикоры. Каберне Совиньон. Семейный Резерв Сикоры. Российское вино с ЗГУ «Семигорье», сухое красное, 2020. 4,41 балла в рейтинге.
Коротко о проекте «Винный гид России»
«Винный гид России» — ежегодное исследование, которое Роскачество реализует совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке АО «Россельхозбанк». Информационный партнер проекта — РИА Новости (входит в состав медиагруппы «Россия сегодня»).
Исследование является ежегодным и охватывает все ведущие винодельческие регионы страны. Согласно Федеральному закону № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» закупка продукции для испытаний осуществляется независимыми закупщиками в местах организованной розничной торговли. Исследование проходит на площадке аккредитованной лаборатории. Дегустационная комиссия, в состав которой входят аккредитованные Росаккредитацией эксперты, оценивает органолептические показатели вина по 100-балльной шкале Всемирной организации винограда и вина. В соответствии с национальным стандартом (Приложение Б к Межгосударственному стандарту 32051−2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа») положительная оценка качества дается винам, набравшим более 71 балла по 100-балльной шкале. Роскачеством принят повышенный стандарт — на уровне 78 баллов. Протоколы испытаний загружаются во ФГИС Росаккредитации.