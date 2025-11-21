«Винный гид России — 2025»: рейтинг самых качественных вин страны

«Вино — в полной мере сельскохозяйственный продукт, — отмечает Олеся Латышева. — Его принципиальное отличие от водки или слабоалкогольных газированных напитков в том, что вино производят из винограда, который можно собрать лишь раз в год в течение очень короткого сезона. Засуха, ливни, холод или жара — всё это отражается на качестве винодельческого сырья. При этом большинство крупных виноделен уже научилось справляться с климатическими вызовами. В винах базового ценового сегмента разница между урожаями не так заметна. Возможно, сложный 2024 год не позволил выйти на новый уровень, но важнейшая для покупателя черта — стабильность качества — в винах российских виноградарских регионов уже достигнута».