Винный этикет: как правильно дегустировать и подавать вино

«Винный этикет важен тем, что вы не покажете себя невеждой в ситуации, когда люди разбираются в вине, и на мероприятии, связанным с вином, не будете выбиваться из общей компании. Винное невежество может легко себя выдать. Когда я работал в ресторане, были ситуации, когда гости приходили и говорили, что разбираются в вине, что все про него знают. А потом берут просто бокал не за ножку, а за чашу. И это одно из первых дилетантских движений», — говорит Владислав Маркин.