Винегрет от головной боли. Как уменьшить вред от алкоголя в праздники

Как снизить вредное воздействие спиртного
В разговоре с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что так называемого безопасного уровня потребления спиртного не бывает. Иными словами, нет значения, сколько человек выпил — риск для здоровья возникает с первой же каплей.
Можно с уверенностью утверждать лишь одно: чем больше вы пьете, тем больше вред, или, иными словами, чем меньше вы пьете, тем вред меньше.
Мужчинам не стоит превышать дозировку 30 граммов в день, женщинам — 20 граммов (это около 1−1,5 бокала вина крепостью 12% или 1−2 банки пива крепостью 4,5%).
Если у человека случилось алкогольное отравление, нужно пить больше жидкости — обычную или минеральную воду, чай с лимоном, морсы, компоты. В случае сильного обезвоживания можно применить препараты для регидрации. Однако желательно проконсультироваться с врачом. Также необходимо четко следовать инструкции.
Врач призывает исключить из рациона тяжелые, калорийные блюда. Они нагружают пищеварительную систему и замедляют вывод токсинов. Стоит есть больше свежих фруктов, овощей, зелени. Можно съесть нежирный теплый суп или овсяную кашу. Они дадут организму энергию, но не помешают работе печени, желудка и поджелудочной железы. При этом не стоит налегать на оливье, крабовый салат и запеченную утку.
Кроме того, можно прогуляться на свежем воздухе. Это поможет улучшить самочувствие. Прогулка даст бодрость и энергию. А вот тяжелые нагрузки в спортзале следует исключить, подчеркивает Антон Масякин.
Врач также советует каждый раз убеждаться, что перед вами алкоголь хорошего качества. Это не гарантирует, что у вас не будет похмелья, но по крайней мере вы защитите себя от серьезного отравления. Нарколог отметил, что во время застолья нельзя понижать градус (такой совет можно зачастую услышать во время праздника). В таком случае значительно повышаются шансы напиться.
Градус не стоит понижать, так как это ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что приводит к скорейшему опьянению.
Как избавиться от похмелья
Прежде всего спирт из организма выводит вода. Самое важное при похмелье — насытить ею организм. Также вода способна вывести из организма накопившиеся продукты распада алкоголя, что также способствует улучшению самочувствия.
Спиртное может снизить уровень сахара в крови. В связи с этим теоретически некоторые симптомы похмелья могут быть вызваны тем, что мозг работает без достаточного количества основного топлива. В этом случае помогут морсы и соки — это способ мягко поднимет уровень глюкозы.
Нужно избегать алкогольные напитки темного цвета. Прозрачные напитки, такие как водка и джин, имеют тенденцию вызывать похмелье реже, чем темные, — виски и красное вино.
Улучшают самочувствие также продукты и напитки, содержащие цинк и витамины группы В. Цинком богаты говядина, печень, морские продукты, морковь, горох, лук, шпинат и орехи. Витамины группы B содержатся в куриной, свиной, говяжьей печени, яйцах, шиповнике, горошке, моркови, фасоли и шпинате.
С алкоголем сочетаются сырые или тушеные овощи, салаты без майонеза. Чтобы минимизировать воздействие алкоголя, нужно есть винегрет. В нем есть картофель, который адсорбирует вредные вещества, и квашеная капуста, богатая витамином С.
Тем временем врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» Ольга Майорова рассказала, как выбрать безопасный алкоголь для новогоднего стола.