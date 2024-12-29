Винегрет от головной боли. Как уменьшить вред от алкоголя в праздники

Врач также советует каждый раз убеждаться, что перед вами алкоголь хорошего качества. Это не гарантирует, что у вас не будет похмелья, но по крайней мере вы защитите себя от серьезного отравления. Нарколог отметил, что во время застолья нельзя понижать градус (такой совет можно зачастую услышать во время праздника). В таком случае значительно повышаются шансы напиться.