Вилла римского писателя Плиния Старшего найдена у Неаполитанского залива

Источник: Comune Di Bacoli

Во время работ по реконструкции города Баколи археологи сделали удивительное открытие — они обнаружили остатки виллы, которая могла принадлежать древнеримскому писателю-эрудите Плинию Старшему. Дом автора «Естественной истории» был построен в I веке н.э. Об этом сообщает Arkeonews.

Около 2 тыс. лет назад вила находилась прямо на берегу Неаполитанского залива, откуда открывался вид на острова Искья и Прочида. Здание было расположено недалеко от древнего поселения Мизенум, где находился порт с базой римского военно-морского флота.

Такое местонахождение виллы было удобным для Плиния Старшего, так как он был префектом, командовавшим флотом. Во время извержения Везувия в 79 году н.э. он возглавлял спасательную операцию и погиб.

По словам ученых, на вилле было 10 просторных комнат, построенных в разные годы. Стены были выполнены в стиле «opus reticulatum» — оригинальная римская кирпичная кладка с использованием ромбовидных кирпичей из туфа.

Также удалось выяснить, что здание имело выход к ныне полуразрушенному каменному причалу. В настоящее время он находится на морском дне, на глубине около четырех метров. Исследователи объяснили, что такое постепенное проседание земли характерно для вулканически активных регионов.

В ближайшее время археологи продолжат раскопки на месте виллы, чтобы изучить ее более детально.