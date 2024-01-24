Вилла римского писателя Плиния Старшего найдена у Неаполитанского залива
Здание было построено около 2000 лет назад.
Здание было построено около 2000 лет назад.
Во время работ по реконструкции города Баколи археологи сделали удивительное открытие — они обнаружили остатки виллы, которая могла принадлежать древнеримскому писателю-эрудите Плинию Старшему. Дом автора «Естественной истории» был построен в I веке н.э. Об этом сообщает Arkeonews.
Около 2 тыс. лет назад вила находилась прямо на берегу Неаполитанского залива, откуда открывался вид на острова Искья и Прочида. Здание было расположено недалеко от древнего поселения Мизенум, где находился порт с базой римского военно-морского флота.
Такое местонахождение виллы было удобным для Плиния Старшего, так как он был префектом, командовавшим флотом. Во время извержения Везувия в 79 году н.э. он возглавлял спасательную операцию и погиб.
По словам ученых, на вилле было 10 просторных комнат, построенных в разные годы. Стены были выполнены в стиле «opus reticulatum» — оригинальная римская кирпичная кладка с использованием ромбовидных кирпичей из туфа.
Также удалось выяснить, что здание имело выход к ныне полуразрушенному каменному причалу. В настоящее время он находится на морском дне, на глубине около четырех метров. Исследователи объяснили, что такое постепенное проседание земли характерно для вулканически активных регионов.
В ближайшее время археологи продолжат раскопки на месте виллы, чтобы изучить ее более детально.
Незадолго до этого ученые также нашли систему старинных военных укреплений, которая на протяжении многих лет была захоронена под деревней бронзового века в Италии. Раскопки на этом месте неоднократно проводились с 1970-х годов, однако остатки военных сооружений были обнаружены впервые.