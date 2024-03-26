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Вильфанд отметил высокую востребованность в России профессии синоптика

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Профессия синоптика остается редкой, в России всего порядка 2 тысяч специалистов, при этом прогноз погоды нужен всей стране, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

Всемирный метеорологический день отмечался 23 марта. В 1950 году в этот день вступила в силу Конвенция, учредившая Всемирную метеорологическую организацию, ВМО.

«Интерес к погоде был всегда неизменным… Социальные опросы проводились: что, если из информационной программы удалить экономический блок, политический, спортивный… Метеорологическая информация всегда была на первом месте, ее слушают все», — сказал Вильфанд.

По его словам, в России всего около 2 тысяч синоптиков. «Это совершенно редчайшая специальность», — добавил Вильфанд.

Он подчеркнул, что прогноз погоды нужен не только в быту, от него зависят все отрасли экономики и виды деятельности человека: авиация, судоходство, строительство, горнодобывающая промышленность и другие.