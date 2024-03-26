Вильфанд отметил высокую востребованность в России профессии синоптика

Всемирный метеорологический день отмечался 23 марта. В 1950 году в этот день вступила в силу Конвенция, учредившая Всемирную метеорологическую организацию, ВМО.
«Интерес к погоде был всегда неизменным… Социальные опросы проводились: что, если из информационной программы удалить экономический блок, политический, спортивный… Метеорологическая информация всегда была на первом месте, ее слушают все», — сказал Вильфанд.
По его словам, в России всего около 2 тысяч синоптиков. «Это совершенно редчайшая специальность», — добавил Вильфанд.
Он подчеркнул, что прогноз погоды нужен не только в быту, от него зависят все отрасли экономики и виды деятельности человека: авиация, судоходство, строительство, горнодобывающая промышленность и другие.