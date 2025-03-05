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Вильфанд назвал похолодание одной из причин падения Римской империи

Вильфанд: похолодание могло стать одной из причин падения Римской империи.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мягкий климат, установившийся примерно на 650 лет, способствовал процветанию Римской империи, а резкое похолодание, начавшееся в V веке, могло вызвать нашествие варваров с севера и привести к гибели государства, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть понятие Римского климатического оптимума, который датируется с 250 года до нашей эры до примерно 400 года нашей эры. Считается, что мягкий климат в этот период способствовал процветанию империи, а затем наступил период похолодания», — сказал Вильфанд.

По его словам, с V века температура в Европе начала понижаться, и ряд ученых считает, что это вызвало перемещение варваров из северных регионов на юг, в более теплый климат, что в свою очередь стало одной из причин гибели Римской империи.

Метеоролог отметил, что многие исследователи также связывают гибель Римской империи со вспышками эпидемий.