Виктория Кьер Тейлвиг из Дании получила титул «Мисс Вселенная 2024»

Сайт KP.RU писал, что на конкурсе «Мисс Вселенная» Россию в этом году представляет 18-летняя Валентина Алексеева. Она первокурсница, будущий доктор, окончила с золотой медалью школу в Чебоксарах, поступила на бюджет в медицинский университет имени Н. И. Пирогова на специальность «лечебное дело». Алексеева всегда много училась, а когда два года назад случайно увидела объявление о конкурсе «Мисс Чувашия», то решила пройти кастинг и победила, а потом поехала на «Мисс Россия 2024» и тоже победила.