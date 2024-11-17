Виктория Кьер Тейлвиг из Дании получила титул «Мисс Вселенная 2024»

17 ноября 2024 года была объявлена победительница 73-го конкурса «Мисс Вселенная», который прошел в Мексике. Корону получила Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.
Вице-мисс стали Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Белтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы. Представительница России 18-летняя Валентина Алексеева вошла топ-12 конкурса.
Сайт KP.RU писал, что на конкурсе «Мисс Вселенная» Россию в этом году представляет 18-летняя Валентина Алексеева. Она первокурсница, будущий доктор, окончила с золотой медалью школу в Чебоксарах, поступила на бюджет в медицинский университет имени Н. И. Пирогова на специальность «лечебное дело». Алексеева всегда много училась, а когда два года назад случайно увидела объявление о конкурсе «Мисс Чувашия», то решила пройти кастинг и победила, а потом поехала на «Мисс Россия 2024» и тоже победила.
Алексеева привезла каждой из участниц конкурса подарки: теплые, удобные толстовки с изображением матрешки, разукрашенной чувашским орнаментом, и надписью From Russia With Love — «Из России с любовью». Девушка объясняет, что конкурс для нее — это большая ответственность не только представить Россию, но и все те традиции, культуру и ценности, которые страна олицетворяет.
В ноябре 2023 года 72-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» проходил в Сальвадоре. Украшенная драгоценными камнями корона победительницы досталась 23-летней жгучей брюнетке из Никарагуа Шейннис Паласиос. Она стала первой представительницей своей страны, сумевшей завоевать титул абсолютной красавицы планеты.