Тест: закончите цитату из фильма «Джентльмены удачи»

13 декабря 1971 года в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи». По этому поводу мы хотели вспомнить любимые цитаты из этой нестареющей классики и подарить немного новогоднего настроения своим пользователям. Проверим знания цитат из фильма в нашей викторине?