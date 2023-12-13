12:58 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Тест: закончите цитату из фильма «Джентльмены удачи»

Проверим, кто «редиска», и невнимательно смотрел фильм.

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13 декабря 1971 года в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи». По этому поводу мы хотели вспомнить любимые цитаты из этой нестареющей классики и подарить немного новогоднего настроения своим пользователям. Проверим знания цитат из фильма в нашей викторине?

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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