Тест: закончите цитату из фильма «Джентльмены удачи»
Проверим, кто «редиска», и невнимательно смотрел фильм.
Проверим, кто «редиска», и невнимательно смотрел фильм.
13 декабря 1971 года в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи». По этому поводу мы хотели вспомнить любимые цитаты из этой нестареющей классики и подарить немного новогоднего настроения своим пользователям. Проверим знания цитат из фильма в нашей викторине?
Олеся Маевская
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