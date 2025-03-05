Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Викторина: сможете ли вы угадать факты из жизни Розы Люксембург

5 марта 1871 года родилась революционерка и немецкий теоретик марксизма Роза Люксембург. Она была философом, экономистом и публицистом, возглавляла крайнее левое крыло социал-демократической партии, дав начало политическому течению, названному впоследствии «люксембургизмом». В честь дня рождения Люксембург предлагаем пройти викторину по фактам из ее жизни.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.