Викторина: сможете ли вы угадать факты из жизни Розы Люксембург

5 марта 1871 года родилась революционерка и немецкий теоретик марксизма Роза Люксембург. Она была философом, экономистом и публицистом, возглавляла крайнее левое крыло социал-демократической партии, дав начало политическому течению, названному впоследствии «люксембургизмом». В честь дня рождения Люксембург предлагаем пройти викторину по фактам из ее жизни.