Виды коллекционирования. Какие бывают и что именно собирают люди

В честь памятной даты предлагаем пройти тест о видах коллекционирования (под ним, кстати, понимается не только накопление вещей, но и их изучение).
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.
21 сентября в России празднуется День коллекционера. В СССР с конца 1950-х годов его отмечал ряд организаций коллекционеров. 21 сентября 2016 года в московском Центральном доме художника н было решено официально отмечать День коллекционера именно в этот день. Там тогда проходил I съезд Российского форума коллекционеров.
В честь памятной даты предлагаем пройти тест о видах коллекционирования (под ним, кстати, понимается не только накопление вещей, но и их изучение).
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.