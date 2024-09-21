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Виды коллекционирования. Какие бывают и что именно собирают люди

21 сентября в России празднуется День коллекционера. В СССР с конца 1950-х годов его отмечал ряд организаций коллекционеров. 21 сентября 2016 года в московском Центральном доме художника н было решено официально отмечать День коллекционера именно в этот день. Там тогда проходил I съезд Российского форума коллекционеров.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

В честь памятной даты предлагаем пройти тест о видах коллекционирования (под ним, кстати, понимается не только накопление вещей, но и их изучение).

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.