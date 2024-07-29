Видите лица в неодушевленных предметах? Ученые объяснили, почему

Парейдолия, то есть способность видеть иллюзорные лица в неодушевленных предметах, — распространенное свойство психики. Причем оно может присутствовать как у здоровых людей, так и у тех, у кого имеются психические отклонения.
Исследователи из Австралии выяснили, как люди находят «лица» в неодушевленных предметах и какие механизмы задействованы в этом процессе. Научная работа опубликована в журнале Emotion.
Ученые провели эксперимент с участием 85 студентов старших курсов, большинство из которых были девушками. Средний возраст добровольцев составил 19 лет.
Участникам показали изображения с предметами, в которых в предыдущих исследованиях испытуемые видели женские и мужские портреты, выражающие радость или гнев. В новой работе ученым нужно было описать и классифицировать эмоции и оценить, насколько лица приятны.
Добровольцы быстрее и правильнее определяли выражение радости на лицах, которые квалифицировали как женские. Сердитое выражение практически без ошибок выявляли на изображениях с предметами, которые напоминали мужские лица.
По словам ученых, это означает, что люди более склонны считать лицо счастливым, если оно женское. Такая закономерность согласуется с результатами исследований, в которых рассматривались реальные человеческие портреты.
Авторы новой публикации предположили, что человеческий мозг задействует при определении иллюзорных лиц те же механизмы оценки и обработки значимой информации, что и при распознавании реальных. В частности, он ассоциирует положительные эмоции с положительно оцениваемыми социальными категориями.
По словам исследователей, результаты их работы помогут в более точном понимании того, как работает мозг в нормальных условиях и как механизмы распознавания лиц могут нарушаться при нейродегенеративных и психических заболеваниях.
Ранее стало известно, что иллюзорные лица в неодушевленных предметах чаще всего видят молодые матери.
Анна Морозова