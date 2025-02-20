Видеокамеры в Санкт-Петербурге будут распознавать мигрантов

С заявлением о настройке камер выступил глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов. На заседании городского правительства он рассказал о новом функционале системы «Безопасный город», который позволит распознавать этническую принадлежность людей. По словам Капитанова, эта мера направлена на борьбу с «формированием этнических анклавов» и поможет предотвратить социальную напряженность в регионе
Он отметил, что 8 тысяч камер (из 102 тысяч, которые закуплены к концу 2024 года) будут оснащены новым функционалом, а на закупку лицензии для распознавания этнической принадлежности уже потратили 38,4 миллиона рублей. Эта система также позволит создавать автоматизированные статистические отчеты. Капитанов упомянул, что лишь 43% горожан в 2024 году оценили межнациональные отношения как положительные, хотя власти рассчитывали на 62%, передает Коммерсант.
На том же совещании депутат Госдумы Михаил Романов выразил недовольство по поводу мигрантов-курьеров, которые передвигаются по тротуарам на электровелосипедах и часто создают опасные ситуации.
По данным замглавы МВД Александра Горового, в России сейчас проживает почти 6,2 млн иностранных граждан. Среди них наибольшее число составляют жители Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Также в МВД оценили количество нелегальных мигрантов в 630 тысяч человек.
Порядок на массовых мероприятиях
В комитете по межнациональным отношениям подтвердили, что лицензия на использование программного обеспечения для распознавания этнической принадлежности была закуплена в конце 2024 года. По их словам, эта функция поможет лучше прогнозировать потребности в ресурсах для обеспечения порядка на массовых мероприятиях и оптимизировать работу волонтеров и сотрудников правоохранительных органов, говорящих на разных языках.
Однако глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выразил недоумение по поводу необходимости использования «8 тысяч камер сложного программного комплекса» для определения мест образования этнических анклавов. Он отметил, что власти и так знают, где они находятся. Заместитель директора Института стран СНГ Александр Докучаев задался вопросом, как новая система будет различать, например, «казахов от якутов». Он назвал инициативу «странной» и отметил, что она лишь усугубляет напряженность и межнациональную рознь.
Ранее в Главном управлении по вопросам миграции МВД России сообщили, что владельцы жилплощади, которые сдают квадратные метры приезжим и мигрантам, могут быть оштрафованы в случае отказа от регистрации иностранца по месту его пребывания.