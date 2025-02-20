Видеокамеры в Санкт-Петербурге будут распознавать мигрантов

Он отметил, что 8 тысяч камер (из 102 тысяч, которые закуплены к концу 2024 года) будут оснащены новым функционалом, а на закупку лицензии для распознавания этнической принадлежности уже потратили 38,4 миллиона рублей. Эта система также позволит создавать автоматизированные статистические отчеты. Капитанов упомянул, что лишь 43% горожан в 2024 году оценили межнациональные отношения как положительные, хотя власти рассчитывали на 62%, передает Коммерсант.