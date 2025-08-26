Видеокамеры с распознаванием национальности заработали в Санкт-Петербурге

Как заявил первый заместитель главы комитета по информатизации и связи администрации города Игорь Никонов, новая технология позволяет фиксировать «концентрацию определенных национальностей в отдельных районах». По его словам, полученные данные могут использоваться правоохранительными органами для принятия решений.
При этом Никонов не уточнил конкретные ситуации, в которых применение системы окажется наиболее эффективным. На данный момент дальнейшие детали реализации проекта, включая правовые и технические аспекты, официально не раскрываются.
Ранее политолог и эксперт Народного фронта Эрнест Макаренко выступил с предложением запретить временным трудовым мигрантам, въезжающим в Россию вахтовым методом, заключать браки на территории страны.