Видеокамеры с распознаванием национальности заработали в Санкт-Петербурге

Как заявил первый заместитель главы комитета по информатизации и связи администрации города Игорь Никонов, новая технология позволяет фиксировать «концентрацию определенных национальностей в отдельных районах». По его словам, полученные данные могут использоваться правоохранительными органами для принятия решений.