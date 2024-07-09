Видеоигры улучшают психическое здоровье пациентов с шизофренией, выяснили ученые

В новом исследовании приняли участие 95 пациентов с шизофренией и 82 здоровых человека. Добровольцев распределили по трем группам. Первая играла в трехмерный платформер Super Mario 64, вторая играла в двухмерную игру New Super Mario Bros, а третьей поручили читать электронные книги. Все виды активности длились по 30 минут каждый день в течение восьми недель.