Завораживающие кадры извержения вулкана Этна в Италии. Видео

Стратовулкан Этна вновь напомнил о своем существовании. Это самый большой действующий вулкан в Европе, расположенный в Сицилии. Его высота достигает 3 357 метров.
О произошедшем сообщил вулканолог из сицилийской обсерватории по наблюдению за вулканом Этна INGV-OE Борис Бенке. Он опубликовал видео в соцсети. В ролике можно увидеть, как группа наблюдателей смотрит на огромные облака пепла и фонтаны лавы, которые вырываются из жерла вулкана.
Сейчас активность Этны на среднем уровне, склон горы для туристов пока не закрыт. Тем не менее, власти Италии приняли ряд мер. Так, количество самолетов, прибывающих в аэропорт Катании, ограничили до пяти в час. Также был закрыт воздушный сектор B2 из-за выброса пепла на высоты до 4,5 километра, сообщает FL360aero в той же соцсети.
Ранее на Камчатке началось извержение вулкана Карымский.
Айгуль Сабитова