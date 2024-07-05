Завораживающие кадры извержения вулкана Этна в Италии. Видео

Сейчас активность Этны на среднем уровне, склон горы для туристов пока не закрыт. Тем не менее, власти Италии приняли ряд мер. Так, количество самолетов, прибывающих в аэропорт Катании, ограничили до пяти в час. Также был закрыт воздушный сектор B2 из-за выброса пепла на высоты до 4,5 километра, сообщает FL360aero в той же соцсети.