Видео: в Великобритании списанные самолеты переделали в отель

Путешествуя по Великобритании, можно обнаружить множество необычных отелей. В городе Тенби, расположенном в Уэльсе, можно, например, остановиться в салоне списанных самолетов Airbus A320 и JetStar. Их переделали в комфортабельные «номера», где есть все необходимое для проживания.
Внутри фюзеляжа есть несколько спальных мест, душ и полностью оборудованная кухня. Интерьер сочетает современные решения с аутентичными элементами самолета — дверьми салона, иллюминаторами и фирменными тележками для хранения. Ночь в таком необычном «отеле» обойдется в £200, что в переводе на рубли составляет почти 23 тысячи.
Ранее мы уже рассказывали про 64-летнего инженера-электрика, который обустроил кабину самолета для жизни. О том, как мужчина живет на пенсии в «Боинге-727», читайте по ссылке.
Кристина Корчанова