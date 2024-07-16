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Видео: в Великобритании списанные самолеты переделали в отель

В британском городе Тенби списанные самолеты Airbus A320 и JetStar превратили в отельные «номера». В них можно остановиться на ночь за £200.

Путешествуя по Великобритании, можно обнаружить множество необычных отелей. В городе Тенби, расположенном в Уэльсе, можно, например, остановиться в салоне списанных самолетов Airbus A320 и JetStar. Их переделали в комфортабельные «номера», где есть все необходимое для проживания.

Внутри фюзеляжа есть несколько спальных мест, душ и полностью оборудованная кухня. Интерьер сочетает современные решения с аутентичными элементами самолета — дверьми салона, иллюминаторами и фирменными тележками для хранения. Ночь в таком необычном «отеле» обойдется в £200, что в переводе на рубли составляет почти 23 тысячи.

Ранее мы уже рассказывали про 64-летнего инженера-электрика, который обустроил кабину самолета для жизни. О том, как мужчина живет на пенсии в «Боинге-727», читайте по ссылке.

Кристина Корчанова