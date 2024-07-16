Видео: в Великобритании списанные самолеты переделали в отель

Путешествуя по Великобритании, можно обнаружить множество необычных отелей. В городе Тенби, расположенном в Уэльсе, можно, например, остановиться в салоне списанных самолетов Airbus A320 и JetStar. Их переделали в комфортабельные «номера», где есть все необходимое для проживания.