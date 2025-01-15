Видео: в Лос-Анджелесе мужчина нашел свою собаку через пять дней после пожара

У Колвина две собаки — Орео и Тика. На днях власти Лос-Анджелеса объявили эвакуацию (в Калифорнии с 7 января бушуют лесные пожары). Колвин в это время был на работе. Ему, охваченному страхом за своих животных, пришлось пять часов простоять в пробке.