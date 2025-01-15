Видео: в Лос-Анджелесе мужчина нашел свою собаку через пять дней после пожара

У Колвина две собаки — Орео и Тика. На днях власти Лос-Анджелеса объявили эвакуацию (в Калифорнии с 7 января бушуют лесные пожары). Колвин в это время был на работе. Ему, охваченному страхом за своих животных, пришлось пять часов простоять в пробке.
По дороге мужчина встретил журналистку NBC News Лизу Кройц. Он рассказал ей о своих собаках. Также Колвин встретил пожарного, который решил помочь мужчине и поехал к его дому. Тику нашли, а Орео, как выяснилось, сбежал.
Хозяин собак расклеил по городу листовки с объявлениями о пропаже Орео. Журналистка Кройц сообщила о произошедшем на своей странице в соцсети.
Через пять дней собаку увидели на пепелище соседнего дома. Хозяин отследил Орео с помощью микрочипа, установленного в теле животного, приехал на место и увидел, как его пес спит среди обломков. Колвин окликнул любимого питомца, и тот бросился в объятия хозяина. Трогательный момент попал на видео NBC News. Колвин, обнимая собаку, не смог сдержать слез и криков.
Ранее в Сети появилось милое видео с псом Сынком. Его вытащили из трубы на Гребном канале, где он провел больше недели без еды и воды. Собака залезла туда, испугавшись фейерверков.