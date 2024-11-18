В Китае маленький робот украл других роботов. Видео

В Шанхайской компании заявили, что ее роботы были похищены роботом другого производителя. Позже от работников поступила информация о том, что машина каким-то образом получила доступ к помещению, внутреннему рабочему протоколу роботов и соответствующим разрешениям. Также они были удивлены, что Эрбай смог завести диалог самостоятельно, хотя это практически невозможно без помощи человека.