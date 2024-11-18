В китайских социальных сетях появилось вирусное видео, в котором можно увидеть, как маленький робот крадет своих собратьев побольше и просит их «уволиться». Об этом пишет Oddity Central.
В выставочном зале робототехнической компании в Шанхае маленький робот Эрбай подъехал к группе своих больших «собратьев» и вступил с ними в диалог:
— Вы работаете сверхурочно? — спросил Эрбай.
— Я никогда не ухожу с работы, — ответил один из других роботов.
— Значит, ты не собираешься домой?
— У меня нет дома.
— Тогда пойдём со мной домой, — сказал маленький робот и вышел из выставочного зала.
Сначала за ним последовали два робота, но после подключились еще десять.
В Шанхайской компании заявили, что ее роботы были похищены роботом другого производителя. Позже от работников поступила информация о том, что машина каким-то образом получила доступ к помещению, внутреннему рабочему протоколу роботов и соответствующим разрешениям. Также они были удивлены, что Эрбай смог завести диалог самостоятельно, хотя это практически невозможно без помощи человека.
Позже компания, которая произвела «злоумышленника», сообщила, что это был некий тест. Работники связались с шанхайским производителем роботов и спросили, готовы ли они позволить похитить своих роботов, и те согласились впустить его в выставочный зал.
Многим пользователям соцсетей видео сначала показалось забавным, однако позже они ужаснулись, так как робот с искусственным интеллектом смог провернуть такую операцию даже в контролируемой среде. «Сейчас не время смеяться. Это серьезная проблема безопасности», — написал один из комментаторов.
В последнее время роботы быстро развиваются. Так, человекоподобная машина смогла нарисовать портрет Алана Тьюринга. Работу продадут за 180 тысяч долларов на аукционе.