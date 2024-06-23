Видео: в Каппадокии аэростат с туристами застрял между скалами

В Каппадокии, полупустынном турецком городе, известным своими скальными дымоходами и пещерными домами, для туристов регулярно организуются полеты на воздушном шаре. Это не только помогает лучше рассмотреть сказочные панорамы, но и положительно влияет на местную экономическую ситуацию.
Во время одного из полетов на аэростате пилот был вынужден совершить аварийную посадку из-за поднявшегося ветра, однако сделать это не удалось из-за того, что корзина с 22-мя пассажирами застряла между скал.
Сообщается, что сразу после инцидента на место прибыла спасательная служба, которой удалось эвакуировать всех участников полета. Пострадавших среди них нет.
Подробнее о важных аспектах путешествия в Каппадокию и полетах на воздушных шарах рассказали в этой статье.
Кристина Корчанова