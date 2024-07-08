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Видео: в Италии прошел концерт с видом на извергающийся вулкан

Акустическая музыка и полыхающая Этна. На Сицилии прошел концерт с завораживающим видом.

Самый большой действующий стратовулкан в Европе, Этна, активизировался впервые за 4 года. С 5 июля 2024 года он периодически извергается, выбрасывая в воздух облака пепла. Специалисты считают, что в настоящее время деятельность Этны не представляет угроз.

На Сицилии в честь пробуждения стратовулкана решили провести концерт акустической музыки в театре III века до н.э. под открытом небом с открывающимся видом на извергающаяся Этну.

Ранее очевидцы засняли вблизи завораживающие кадры извержения стратовулкана. Посмотреть их можно по ссылке.

Кристина Корчанова