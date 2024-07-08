Видео: в Италии прошел концерт с видом на извергающийся вулкан

Самый большой действующий стратовулкан в Европе, Этна, активизировался впервые за 4 года. С 5 июля 2024 года он периодически извергается, выбрасывая в воздух облака пепла. Специалисты считают, что в настоящее время деятельность Этны не представляет угроз.
На Сицилии в честь пробуждения стратовулкана решили провести концерт акустической музыки в театре III века до н.э. под открытом небом с открывающимся видом на извергающаяся Этну.
Ранее очевидцы засняли вблизи завораживающие кадры извержения стратовулкана. Посмотреть их можно по ссылке.
Кристина Корчанова