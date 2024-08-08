Видео. Собака устроила пожар в доме, поиграв с портативной зарядкой

Энди Литтл, сотрудник отдела общественной информации пожарной охраны, сообщил, что обе собаки сумели выбраться из дома целыми и невредимыми через дверь для собак. Однако, последствия могли быть намного хуже, если бы у животных не было возможности спастись или в это время дома спала бы семья.