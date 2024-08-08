Видео. Собака устроила пожар в доме, поиграв с портативной зарядкой

Пожарная служба США опубликовала предупреждающее видео для владельцев домашних животных. На нем домашняя камера видеонаблюдения запечатлела момент начала сильного пожара, спровоцированного собакой.
На записи питомец грызет портативный блок питания, предназначенный для зарядки мобильных телефонов. Из-за нанесенных повреждений литий-ионная батарея взрывается, после чего быстро загорается матрас, на котором сидели собаки.
Энди Литтл, сотрудник отдела общественной информации пожарной охраны, сообщил, что обе собаки сумели выбраться из дома целыми и невредимыми через дверь для собак. Однако, последствия могли быть намного хуже, если бы у животных не было возможности спастись или в это время дома спала бы семья.
Чтобы избежать подобных случаев, не оставляйте животных наедине с потенциально возгораемыми устройствами, а также правильно утилизируйте электроприборы.
О том, как защитить ребенка от пожара, рассказываем по ссылке.
Кристина Корчанова