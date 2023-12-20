Видео с играющим котом преодолело 31 млн км между зондом Psyche и Землей
Рассказываем, кто и зачем отправил видео с рыжим питомцем из такой далекой точки.
Рассказываем, кто и зачем отправил видео с рыжим питомцем из такой далекой точки.
Каждый день люди пересылают друг другу миллионы роликов с забавными и милыми котами. Решили не отставать и астрономы НАСА: на днях они отправили видео с рыжим котом по кличке Тейтерс на Землю с расстояния 31 миллион километров.
Для сравнения, это примерно в 80 раз больше, чем среднее расстояние между Землей и ее естественным спутником Луной. Другой пример: видео с игрой Тейтерса преодолело путь, вдвое превышающий расстояние до Марса, которое составляет 54,6 миллиона километров во время максимального сближения планет.
Послать видео астрономы сумели благодаря новому лазерному прибору, разработанному Лабораторией реактивного движения Калифорнийского технологического института. Приемопередатчик отправил сигнал в ближней инфракрасной области лазерным излучением на телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калтеха.
Ранее ученые уже экспериментировали с передачей данных на миллионы километров, но тогда это были случайные пакеты данных. Теперь астрономы решили привнести в свои опыты «немного веселья», отправив видео с котом.
Тем временем Psyche находится на пути к Марсу, который облетит в 2026 году, сделав несколько снимков Красной планеты. Оттуда зонд направится к своей главной цели, астероиду Психея, которой он должен достичь в 2029 году.