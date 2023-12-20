Видео с играющим котом преодолело 31 млн км между зондом Psyche и Землей

Каждый день люди пересылают друг другу миллионы роликов с забавными и милыми котами. Решили не отставать и астрономы НАСА: на днях они отправили видео с рыжим котом по кличке Тейтерс на Землю с расстояния 31 миллион километров.

Для сравнения, это примерно в 80 раз больше, чем среднее расстояние между Землей и ее естественным спутником Луной. Другой пример: видео с игрой Тейтерса преодолело путь, вдвое превышающий расстояние до Марса, которое составляет 54,6 миллиона километров во время максимального сближения планет.

Ролик с котиком отправили с межпланетной исследовательской станции Psyche, которая сейчас держит курс к астероиду Психея, чтобы выяснить, является ли тот частью ядра разрушенной протопланеты.

Послать видео астрономы сумели благодаря новому лазерному прибору, разработанному Лабораторией реактивного движения Калифорнийского технологического института. Приемопередатчик отправил сигнал в ближней инфракрасной области лазерным излучением на телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калтеха.

Сигналу потребовалась 101 секунда, чтобы достичь Земли при передаче со скоростью 267 мегабит в секунду, и это быстрее, чем широкополосный интернет в большинстве точек на поверхности нашей планеты. Например, по итогам 2022 года только четыре страны могли похвастаться средней скоростью выше 200 мбит/с.

Ранее ученые уже экспериментировали с передачей данных на миллионы километров, но тогда это были случайные пакеты данных. Теперь астрономы решили привнести в свои опыты «немного веселья», отправив видео с котом.

Тем временем Psyche находится на пути к Марсу, который облетит в 2026 году, сделав несколько снимков Красной планеты. Оттуда зонд направится к своей главной цели, астероиду Психея, которой он должен достичь в 2029 году.