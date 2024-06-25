Зоологи доказали, что прыгающие пиявки существуют. Видео

Появились доказательства того, что наземные пиявки могут прыгать. Ранее об этом велись многочисленные дискуссии. Кто-то видел, что пиявки прыгают, а кто-то говорил, что они не умеют этого делать и просто падают сверху. Точку в этом вопросе поставили зоологи из Американского музея естественной истории Май Фахми и Майкл Тесслер. Их статья опубликована в журнале Biotropica.
Работая в тропических лесах национального парка на востоке Мадагаскара, они заметили на листе растения наземную пиявку из рода Chtonobdella. Она вела себя очень необычно. Сначала пиявка изогнулась, а потом прыгнула и достигла края листа, на котором сидела. Затем она совершила второй, более длинный прыжок, и приземлилась на лесную подстилку. Зоологам удалось снять это все на видео.
Позднее эти эксперты столкнулись с похожим поведением пиявок. Это произошло на охраняемой территории Ивуиборо на востоке Мадагаскара. Там исследователи заметили двух наземных пиявок из того же рода, которые сидели на одном и том же листе растения. Вскоре одна из особей изогнула тело назад и спрыгнула на землю. Авторам удалось снять на видео и это. Также они поймали пиявку и с помощью генетического анализа выяснили, что она относится к виду Chtonobdella fallax (он широко распространен на востоке Мадагаскара).
Видео зоологов стало первым надежным доказательством того, что наземные пиявки умеют прыгать. Пока речь идет лишь о мадагаскарских пиявках рода Chtonobdella, но высока вероятность, что аналогичный навык распространен среди представителей семейства Haemadipsidae из других регионов.
Айгуль Сабитова