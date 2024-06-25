Зоологи доказали, что прыгающие пиявки существуют. Видео

Позднее эти эксперты столкнулись с похожим поведением пиявок. Это произошло на охраняемой территории Ивуиборо на востоке Мадагаскара. Там исследователи заметили двух наземных пиявок из того же рода, которые сидели на одном и том же листе растения. Вскоре одна из особей изогнула тело назад и спрыгнула на землю. Авторам удалось снять на видео и это. Также они поймали пиявку и с помощью генетического анализа выяснили, что она относится к виду Chtonobdella fallax (он широко распространен на востоке Мадагаскара).