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Видео: официанты имитируют роботов в китайском кафе

Восстание искусственного интеллекта вышло из-под контроля, теперь люди начали отнимать у роботов рабочие места. Посмотрите, как правдоподобно работница китайского кафе имитирует робота.

В китайском кафе Hotpot работники вызывают восхищение правдоподобной имитацией роботов. Удивленные посетители выводят публикации с отметкой заведения в топы социальных сетей благодаря реалистичному изображению инновационных роботов-официантов.

В других ресторанах и кафе Китая, напротив, чаще прибегают к использованию роботов в качестве рабочей силы, которой не нужно платить. Предполагается, что они оптимизируют процессы, традиционно выполняемые персоналом, тем самым повышая эффективность обслуживания и общую производительность. Но, кажется, в заведении Hotpot что-то перепутали.

Ранее инженеры объяснили неспособность роботов превзойти животных в скорости.

Кристина Корчанова