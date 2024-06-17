Видео: официанты имитируют роботов в китайском кафе

В других ресторанах и кафе Китая, напротив, чаще прибегают к использованию роботов в качестве рабочей силы, которой не нужно платить. Предполагается, что они оптимизируют процессы, традиционно выполняемые персоналом, тем самым повышая эффективность обслуживания и общую производительность. Но, кажется, в заведении Hotpot что-то перепутали.