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Видео: На авиабазе в Вермонте произошла «пенная вечеринка»

Ситуация приобрела внушительные масштабы.

На авиабазе Национальной Гвардии штата Вермонт в городе Берлингтон произошел выброс сотен галлонов огнегасящей пены. Об этом сообщает AviaNews.

К выбросу привела неисправность системы пожаротушения на авиабазе. По данным пресс-службы Нацгвардии Вермонта, вылилось около 800 галлонов концентрированной водной пленкообразующей пены.

В ролике с места видно, что помещение заполнено плотной пеной. За кадром слышно пожарную сигнализацию. Впрочем, очевидцев, судя по их возгласам и смеху, произошедшее не сильно напугало.

«С размахом гуляют», «Зато проверили, система заправлена была», «А у нас есть такие же авиабазы, с идеальной чистотой и системой пожаротушения?» — комментируют произошедшее интернет-пользователи одного из ресурсов.

Ранее в сети завирусилось другое видео. Это была туристическая реклама Осло.

Айгуль Сабитова