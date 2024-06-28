Видео: На авиабазе в Вермонте произошла «пенная вечеринка»

На авиабазе Национальной Гвардии штата Вермонт в городе Берлингтон произошел выброс сотен галлонов огнегасящей пены. Об этом сообщает AviaNews.
К выбросу привела неисправность системы пожаротушения на авиабазе. По данным пресс-службы Нацгвардии Вермонта, вылилось около 800 галлонов концентрированной водной пленкообразующей пены.
В ролике с места видно, что помещение заполнено плотной пеной. За кадром слышно пожарную сигнализацию. Впрочем, очевидцев, судя по их возгласам и смеху, произошедшее не сильно напугало.
«С размахом гуляют», «Зато проверили, система заправлена была», «А у нас есть такие же авиабазы, с идеальной чистотой и системой пожаротушения?» — комментируют произошедшее интернет-пользователи одного из ресурсов.
Ранее в сети завирусилось другое видео. Это была туристическая реклама Осло.
Айгуль Сабитова