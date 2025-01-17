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Видео: кто такие муравьи-фермеры и как они «пасут» других насекомых

Многие слышали, что муравьи умеют делать многое из того, чем занимаются люди, — например, строить, помогать больным. Однако эти насекомые способны и на систематическую сложную работу.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Так, муравьи могут заниматься фермерством. Они ведут животноводство, выращивая тлю. Муравьи ее даже «пасут» и «доят». Кроме того, есть муравьи-листорезы. Они способны строить фермы и собирать урожаи грибов. Подробнее о том, как живут и работают эти удивительные насекомые — в видео ВФокусе Mail.