Видео: кто такие муравьи-фермеры и как они «пасут» других насекомых

Так, муравьи могут заниматься фермерством. Они ведут животноводство, выращивая тлю. Муравьи ее даже «пасут» и «доят». Кроме того, есть муравьи-листорезы. Они способны строить фермы и собирать урожаи грибов. Подробнее о том, как живут и работают эти удивительные насекомые — в видео ВФокусе Mail.