Видео: экстремалы скатились с водной горки, подвешенной к аэростату

На видео можно увидеть, как высоко над землей поднялся воздушный шар «EvoSim Universe», однако это не остановило авантюристов. Спустившись по креплению из корзины на горку, экстремалы полили ее водой для лучшего скольжения и скатились прямо вниз. От жесткого приземления героев видео спасли парашюты.