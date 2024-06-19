Видео: экстремалы скатились с водной горки, подвешенной к аэростату

Группа бразильских экстремалов прикрепила крученую водную горку к аэростату, парящему над землей, а после — скатилась с нее.
На видео можно увидеть, как высоко над землей поднялся воздушный шар «EvoSim Universe», однако это не остановило авантюристов. Спустившись по креплению из корзины на горку, экстремалы полили ее водой для лучшего скольжения и скатились прямо вниз. От жесткого приземления героев видео спасли парашюты.
Если тоже хотите полетать на воздушном шаре — отправляйтесь в Турцию. Важную информацию о путешествии в 2024 году и интересные места собрали в одном материале.
Кристина Корчанова