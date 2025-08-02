Недавно Конгресс принял проект оборонного бюджета США на 2026 год. Кроме публичной части, документ предполагает закрытую. При этом анализ публичной части говорит о том, что повышено финансирование на развитие военно-морского флота и военно-воздушных сил. Затраты составят порядка 300 миллиардов долларов, напомнил Александр Степанов в интервью ВФокусе Mail.
Эксперт отметил при этом, что на сухопутный компонент Армии США в следующем году выделяется меньше средств.
Помимо уже стандартных АПЛ класса «Вирджиния», существует проект перспективных АПЛ класса «Колумбия», которые США должны были поставить в строй еще в 2000 году, но затем сроки сместились на 2027 год. По определенным бюджетным и техническим причинам первая АПЛ класса Колумбия будет поставлена в строй лишь в 1928 году, говорит эксперт.
АПЛ класса «Колумбия» — одна из самых дорогостоящих подводных лодок в мире. Ее стоимость вместе с полным боекомплектом составляет 11 миллиардов долларов.
— Для понимания, полный боекомплект — это «Трайдент III» (третьей итерации), 16 единиц. Один «Трайдент» весит 60 тонн, а их 16. Носитель сама подлодка — 170 метров. То есть, это де-факто огромный подводный ракетоносец, — комментирует эксперт.
В 2020 году генподрядчик флота США, компания General Dynamics Electric Boat получила 9,5 млрд долларов на проектирование и строительство двух первых «преемников» носителей ядерного оружия типа «Колумбия». В этом проекте используются следующие решения: необслуживаемый ядерный реактор, рассчитанный на весь срок службы атомохода; полукомпозитный корпус, почти целиком состоящий из многослойного поглощающего сигналы сонаров покрытия, который должен позволить судну незамеченным проходить преграды и специальные устройства отслеживания.
Александр Степанов также напомнил, что очередной рекордный бюджет, который составляет уже больше одного триллиона долларов, лишь часть общего бюджета НАТО. В этом году Трамп сделал все в рамках своей новой каденции, чтобы страны НАТО повысили отчисление в общий фонд. Уже согласовано, что до 2030 года они будут до 5% от ВВП выделять, а это серьезная сумма. То есть в ближайшей перспективе умножаем на 2,2 триллиона долларов, это совокупный бюджет тех стран, которые готовятся к войне.
Ранее отдел новостей ВФокусе Mail сообщал о том, чего больше всего боится Дональд Трамп по мнению эксперта Александра Степанова.