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Видео: эксперт рассказал о самых дорогих подводных лодках США

Военный эксперт Александр Степанов в видеоинтервью ВФокусе Mail рассказал об американском проекте АПЛ типа «Колумбия». Стоимость одной такой подлодки с полным боекомплектом составляет 11 млрд долларов.

Аркадий Иванов
Автор ВФокусе Mail

Недавно Конгресс принял проект оборонного бюджета США на 2026 год. Кроме публичной части, документ предполагает закрытую. При этом анализ публичной части говорит о том, что повышено финансирование на развитие военно-морского флота и военно-воздушных сил. Затраты составят порядка 300 миллиардов долларов, напомнил Александр Степанов в интервью ВФокусе Mail.

Эксперт отметил при этом, что на сухопутный компонент Армии США в следующем году выделяется меньше средств.

Помимо уже стандартных АПЛ класса «Вирджиния», существует проект перспективных АПЛ класса «Колумбия», которые США должны были поставить в строй еще в 2000 году, но затем сроки сместились на 2027 год. По определенным бюджетным и техническим причинам первая АПЛ класса Колумбия будет поставлена в строй лишь в 1928 году, говорит эксперт.

АПЛ класса «Колумбия» — одна из самых дорогостоящих подводных лодок в мире. Ее стоимость вместе с полным боекомплектом составляет 11 миллиардов долларов.

Александр Степанов
Военный эксперт

— Для понимания, полный боекомплект — это «Трайдент III» (третьей итерации), 16 единиц. Один «Трайдент» весит 60 тонн, а их 16. Носитель сама подлодка — 170 метров. То есть, это де-факто огромный подводный ракетоносец, — комментирует эксперт.

В 2020 году генподрядчик флота США, компания General Dynamics Electric Boat получила 9,5 млрд долларов на проектирование и строительство двух первых «преемников» носителей ядерного оружия типа «Колумбия». В этом проекте используются следующие решения: необслуживаемый ядерный реактор, рассчитанный на весь срок службы атомохода; полукомпозитный корпус, почти целиком состоящий из многослойного поглощающего сигналы сонаров покрытия, который должен позволить судну незамеченным проходить преграды и специальные устройства отслеживания.

Александр Степанов также напомнил, что очередной рекордный бюджет, который составляет уже больше одного триллиона долларов, лишь часть общего бюджета НАТО. В этом году Трамп сделал все в рамках своей новой каденции, чтобы страны НАТО повысили отчисление в общий фонд. Уже согласовано, что до 2030 года они будут до 5% от ВВП выделять, а это серьезная сумма. То есть в ближайшей перспективе умножаем на 2,2 триллиона долларов, это совокупный бюджет тех стран, которые готовятся к войне.

Ранее отдел новостей ВФокусе Mail сообщал о том, чего больше всего боится Дональд Трамп по мнению эксперта Александра Степанова.