Видео: эксперт рассказал о самых дорогих подводных лодках США

Александр Степанов также напомнил, что очередной рекордный бюджет, который составляет уже больше одного триллиона долларов, лишь часть общего бюджета НАТО. В этом году Трамп сделал все в рамках своей новой каденции, чтобы страны НАТО повысили отчисление в общий фонд. Уже согласовано, что до 2030 года они будут до 5% от ВВП выделять, а это серьезная сумма. То есть в ближайшей перспективе умножаем на 2,2 триллиона долларов, это совокупный бюджет тех стран, которые готовятся к войне.