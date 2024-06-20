Видео: экоактивисты облили Стоунхендж краской

Мы арестовали двух человек после инцидента в Стоунхендже сегодня днем. Около полудня мы отреагировали на сообщение о том, что двое подозреваемых распылили оранжевую краску на некоторые камни. Полицейские прибыли на место происшествия и арестовали двух человек по подозрению в нанесении ущерба древнему памятнику. Наше расследование продолжается.