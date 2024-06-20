Видео: экоактивисты облили Стоунхендж краской

В графстве Уилтшир (130 км к юго-западу от Лондона, Англия) арестовали нескольких экоактивистов движения Just Stop Oil, распыливших оранжевую краску на Стоунхендж — археологический памятник, внесенный в список Всемирного наследия. По заявлениям Just Stop Oil, основная цель акции — призыв местного правительства к отказу от ископаемых видов топлива к 2030 году.
Мы арестовали двух человек после инцидента в Стоунхендже сегодня днем. Около полудня мы отреагировали на сообщение о том, что двое подозреваемых распылили оранжевую краску на некоторые камни. Полицейские прибыли на место происшествия и арестовали двух человек по подозрению в нанесении ущерба древнему памятнику. Наше расследование продолжается.
Инцидент произошел накануне празднования Дня летнего солнцестояния, который отмечается в этом году 20 июня. Посетители, увидевшие акцию протеста, попытались остановить вандалов, одному из них даже удалось отобрать баллончик с краской у протестующих.
Ранее участники движения сорвали 75-ю церемонию вручения кинопремии Британской киноакадемии (BAFTA) и провели многочисленные протесты в картинных галереях, поддерживая аналогичную цель, заключающуюся в отказе от ископаемого топлива (нефти, природного газа, каменного угля и проч.).
О том, как активисты облили томатным супом работу Винсента Ван Гога «Подсолнухи» и пульнули торт в лицо восковой фигуре короля Великобритании Карла III в Музее Мадам Тюссо, у нас есть отдельный материал.
Кристина Корчанова