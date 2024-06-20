Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видео: экоактивисты облили Стоунхендж краской

Последователи движения Just Stop Oil совершили акт вандализма, распылив оранжевую краску на мегалитическое сооружение, внесенное в список Всемирного наследия.

В графстве Уилтшир (130 км к юго-западу от Лондона, Англия) арестовали нескольких экоактивистов движения Just Stop Oil, распыливших оранжевую краску на Стоунхендж — археологический памятник, внесенный в список Всемирного наследия. По заявлениям Just Stop Oil, основная цель акции — призыв местного правительства к отказу от ископаемых видов топлива к 2030 году.

Мы арестовали двух человек после инцидента в Стоунхендже сегодня днем. Около полудня мы отреагировали на сообщение о том, что двое подозреваемых распылили оранжевую краску на некоторые камни. Полицейские прибыли на место происшествия и арестовали двух человек по подозрению в нанесении ущерба древнему памятнику. Наше расследование продолжается.

Представители полиции Уилтшира

Инцидент произошел накануне празднования Дня летнего солнцестояния, который отмечается в этом году 20 июня. Посетители, увидевшие акцию протеста, попытались остановить вандалов, одному из них даже удалось отобрать баллончик с краской у протестующих.

Ранее участники движения сорвали 75-ю церемонию вручения кинопремии Британской киноакадемии (BAFTA) и провели многочисленные протесты в картинных галереях, поддерживая аналогичную цель, заключающуюся в отказе от ископаемого топлива (нефти, природного газа, каменного угля и проч.).

О том, как активисты облили томатным супом работу Винсента Ван Гога «Подсолнухи» и пульнули торт в лицо восковой фигуре короля Великобритании Карла III в Музее Мадам Тюссо, у нас есть отдельный материал.

Кристина Корчанова