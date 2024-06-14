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Видео: два верблюда сбежали из контактного зоопарка

Очевидцы засняли, как два верблюда, Сэмпсон и Арти, сбежали из детского контактного зоопарка в парке аттракционов «Cedar Point» в Огайо, США.

Посетители парка развлечений «Cedar Point» в Огайо стали свидетелями того, как из парка сбежала пара верблюдов. Сэмпсон и Арти устроили побег из контактного зоопарка «Barnyard», пробежав сквозь толпу гостей.

Чтобы не попасть под ноги верблюдам, люди перепрыгивали ограждения и забирались в загон к ламам и альпакам. По мнению очевидцев, верблюды казались по-настоящему испуганными и не понимали, что они делают и куда идут.

Представители контактного зоопарка извинились перед посетителями и сообщили, что Сэмпсон и Арти уже находятся у себя в загонах в полной безопасности.

Тем временем на другом конце света, в китайском зоопарке в провинции Сычуань, толстому леопарду отказались помогать в похудении. Подробнее читайте в отдельном материале.

Кристина Корчанова