Видео: дракон разместился на пике Эмпайр-Стейт-Билдинг

16 июня 2024 года в США состоялась долгожданная премьера второго сезона сериала «Дом Дракона». В честь этого события на самом знаменитом небоскребе Нью-Йорка Эмпайр-Стейт-Билдинг разместили надувную фигуру огромного зеленого дракона.
Может ли это быть какая-то отсылка или это просто реклама проекта? Фанаты сериала уже начали строить свои теории. Надувной гигант напоминает сериальную Вхагар, которой сейчас управляет Эймонд Таргариен. Это самый большой известный дракон, живущий на момент действий второго сезона. Следим за событиями и ожидаем вторую серию, которая должна выйти в это воскресенье, 23 июня, в США.
Ранее стало известно о выходе пятого романа серии «Голодные игры» и съемке фильма по нему. Подробнее — в отдельном материале.
Кристина Корчанова