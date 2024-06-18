Видео: дракон разместился на пике Эмпайр-Стейт-Билдинг

Может ли это быть какая-то отсылка или это просто реклама проекта? Фанаты сериала уже начали строить свои теории. Надувной гигант напоминает сериальную Вхагар, которой сейчас управляет Эймонд Таргариен. Это самый большой известный дракон, живущий на момент действий второго сезона. Следим за событиями и ожидаем вторую серию, которая должна выйти в это воскресенье, 23 июня, в США.